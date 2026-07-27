WM-Final-Schiedsrichter beendet Karriere

Slavko Vincic, Schiedsrichter beim Fußball-WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien, hat seine Karriere beendet.

Das teilte der slowenische Verband mit. Zum Abschluss seiner Laufbahn wurde der 46-Jährige vom Internationalen Institut für Fußballgeschichte und -statistik als bester Schiedsrichter des Turniers ausgezeichnet. Zudem erhielt er den renommierten Giulio-Campanati-Preis.

Diese Auszeichnung wird von einer Fachjury aus Sportdirektoren, ehemaligen Schiedsrichtern und Journalisten vergeben, die den besten Referee des jeweiligen Endturniers ehrt.

Der aus Maribor stammende Referee gehörte seit 2010 der FIFA-Liste an und leitete in seiner Karriere zahlreiche internationale Spitzenspiele. Dazu zählten das Europa-League-Finale 2022, das Champions-League-Endspiel 2024 und zahlreiche Partien bei Europa- und Weltmeisterschaften.