Mexiko Mexiko MEX Ecuador Ecuador ECU
Endstand
2:0
2:0 , 0:0
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WM-Aus mit Folgen! Teamchef Beccacece verlässt Ecuador

Nach der Niederlage im Sechzehntelfinale gegen Mexiko tritt Teamchef Beccacece zurück und verlässt Ecuador nach zwei Jahren.

WM-Aus mit Folgen! Teamchef Beccacece verlässt Ecuador Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
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Knalleffekt bei Ecuadors Fußballnationalmannschaft!

Nach dem WM-Aus tritt Teamchef Sebastian Beccacece zurück. "Heute ist es an der Zeit, sich von einer wunderbaren Familie zu verabschieden", wird der 45-Jährige zitiert.

Im Sechzehntelfinale musste man sich Mexiko mit 0:2 geschlagen geben, zuvor feierte man mit dem 2:1-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland einen Sensationssieg.

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Vertrag wird nicht verlängert

"Wir haben es nicht geschafft, unser Ziel zu erreichen – nämlich die beste WM in der Geschichte Ecuadors zu spielen", gibt der Teamchef von sich. Sein nun endender Vertrag wird nicht verlängert.

Auch innerhalb des Teams sei nicht alles rund gelaufen. Bei der letzten Niederlage hat Piero Hincapié, der wegen Handvorhaltens die Rote Karte sah, auf den Handschlag mit Beccacece verzichtet. Die Ursache dafür ist bisher unklar.

Der 45-Jährige war seit 2024 im Amt. Mit Ecuador qualifizierte er sich als Zweiter für die WM. Das Team kassierte elf Spiele in Serie keine Niederlage.

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