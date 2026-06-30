Krankl hat Vorfreude aufs Spanien-Duell: "Nichts zu verlieren"

Hans Krankl freut sich ganz besonders auf das Sechzehntelfinalduell bei der Fußball-WM am Donnerstag (21.00 Uhr/live ServusTV) in Los Angeles zwischen Spanien und Österreich.

Abgesehen von seiner Zuneigung für das ÖFB-Team ist der "Goleador" seit seiner Zeit beim FC Barcelona großer Fan der spanischen Auswahl. "Es ist super, dass es dieses Spiel gibt", sagte der 73-Jährige der APA.

Die Rollen sieht Krankl klar verteilt - Österreich ist Außenseiter. "Spanien zählt zu den absoluten WM-Topfavoriten. Wir müssen einen Tag erwischen, an dem alles passt, alle in Topform sind und ein bisschen Glück dabei ist. Sonst haben wir keine Chance", erklärte der Ex-Stürmer, der bei Österreichs 2:1-Sieg über Spanien bei der WM 1978 das Siegestor erzielte.

Krankl hält österreichischen Sieg für eher unwahrscheinlich

Ein derartiges Resultat wäre eine Sensation. "Normalerweise können wir nicht gewinnen. Aber im Fußball ist alles möglich", sagte Krankl und meinte außerdem: "In so einem Spiel kannst du nur gewinnen, wir haben nichts zu verlieren."

Spaniens aktuelle Truppe sei durchaus mit jener vergleichbar, die vor etwa 15 Jahren mit Xavi, Andres Iniesta, Xabi Alonso oder Sergio Ramos den Weltfußball dominierte. "Sie haben neue Talente und fantastische Spieler wie zum Beispiel Lamine Yamal. Ich sehe bei ihnen keine Schwachstelle", erklärte Krankl.

Bei Österreich hingegen lief es bei der WM bisher nicht wirklich rund. Das Turnier habe laut Krankl mit dem 3:1 gegen Jordanien "zach" begonnen. Es folgte ein 0:2 gegen Argentinien, "für das man sich nicht genieren muss", und dann "Dramatik pur" gegen Algerien, so der Jahrhundert-Rapidler.

Den vierten WM-Auftritt der österreichischen Mannschaft werde er sich "in Ruhe anschauen. Damit ich mich konzentrieren kann", erklärte der Wiener.