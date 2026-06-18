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Ermin Mahmic
WM: Ehemaliger ÖFB-U21-Kicker mit Traumtor gegen Schweiz
Der gebürtige Welser sorgte im WM-Duell zwischen Bosnien und der Schweiz für den Ehrentreffer - und das in spektakulärer Manier.
Ein gebürtiger Österreicher sorgte am Donnerstagabend für den einzigen Erfolgsmoment der bosnischen Nationalmannschaft im WM-Duell mit der Schweiz.
Ausgerechnet Ermin Mahmic - sechsfacher U-Nationalspieler Österreichs und langjähriger Rapid-Akademiekicker - erzielte bei der 1:4-Niederlage der Bosnier den sehenswerten Ehrentreffer.
Jokertore und Rot! Schweiz schlägt Bosnien klar! >>>
Und das, obwohl er erst zwei Minuten zuvor eingewechselt wurde.
Im März noch für Österreich gespielt
Beim Stand von 0:3 landete der Ball in Spielminute 93 nach einem Eckball bei Mahmic. Der gebürtige Welser fackelte nicht lange und setzte einen regelrechten Strahl ins rechte Eck.
Es war das erste Tor in der A-Nationalmannschaftskarriere des offensiven Mittelfeldspielers, der im Duell mit der Schweiz sein drittes Länderspiel bestritt.
Mahmic (19), der im Sommer 2025 nach zwei Jahren beim SV Lafnitz nach Tschechien zu Slovan Liberec gewechselt war, hatte sich erst im Mai offiziell für Bosnien-Herzegowina entschieden. Im März hatte er mit dem U21-Nationalteam Österreichs noch gegen Belgien gespielt.
Zuletzt wurde der Nationenwechsler mit einem Wechsel zum FC Red Bull Salzburg oder in die Türkei in Verbindung gebracht. Mit Bosnien-Herzegowina trifft er im letzten WM-Gruppenspiel nun auf Katar.