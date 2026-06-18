Schweiz Schweiz SUI
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Endstand
4:1
0:0 , 4:1
  • Ermin Mahmic
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM: Ehemaliger ÖFB-U21-Kicker mit Traumtor gegen Schweiz

Der gebürtige Welser sorgte im WM-Duell zwischen Bosnien und der Schweiz für den Ehrentreffer - und das in spektakulärer Manier.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ein gebürtiger Österreicher sorgte am Donnerstagabend für den einzigen Erfolgsmoment der bosnischen Nationalmannschaft im WM-Duell mit der Schweiz.

Ausgerechnet Ermin Mahmic - sechsfacher U-Nationalspieler Österreichs und langjähriger Rapid-Akademiekicker - erzielte bei der 1:4-Niederlage der Bosnier den sehenswerten Ehrentreffer.

Jokertore und Rot! Schweiz schlägt Bosnien klar! >>>

Und das, obwohl er erst zwei Minuten zuvor eingewechselt wurde.

Im März noch für Österreich gespielt

Beim Stand von 0:3 landete der Ball in Spielminute 93 nach einem Eckball bei Mahmic. Der gebürtige Welser fackelte nicht lange und setzte einen regelrechten Strahl ins rechte Eck.

Es war das erste Tor in der A-Nationalmannschaftskarriere des offensiven Mittelfeldspielers, der im Duell mit der Schweiz sein drittes Länderspiel bestritt.

Mahmic (19), der im Sommer 2025 nach zwei Jahren beim SV Lafnitz nach Tschechien zu Slovan Liberec gewechselt war, hatte sich erst im Mai offiziell für Bosnien-Herzegowina entschieden. Im März hatte er mit dem U21-Nationalteam Österreichs noch gegen Belgien gespielt.

Zuletzt wurde der Nationenwechsler mit einem Wechsel zum FC Red Bull Salzburg oder in die Türkei in Verbindung gebracht. Mit Bosnien-Herzegowina trifft er im letzten WM-Gruppenspiel nun auf Katar.

Das Traumtor im VIDEO:

Mehr zum Thema

VIDEO: Joker stechen, Rot - und Premierentor eines ÖFB-Abgängers!

VIDEO: Joker stechen, Rot - und Premierentor eines ÖFB-Abgängers!

FIFA WM
Jokertore und Rot! Schweiz schlägt Bosnien klar

Jokertore und Rot! Schweiz schlägt Bosnien klar

FIFA WM
8
Schweiz bezwingt Bosnien: Die Statistiken zum Spiel

Schweiz bezwingt Bosnien: Die Statistiken zum Spiel

FIFA WM
3
WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina

FIFA WM
1
Vor wichtigem WM-Spiel: Personalsorgen bei der Schweiz

Vor wichtigem WM-Spiel: Personalsorgen bei der Schweiz

FIFA WM
WM 2026: Die Tabelle der Gruppe B

WM 2026: Die Tabelle der Gruppe B

FIFA WM
WM-Programm, 18. Juni: Gelingt der Schweiz der erste Sieg?

WM-Programm, 18. Juni: Gelingt der Schweiz der erste Sieg?

FIFA WM
1

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball FIFA WM 2026 Ermin Mahmic Schweiz (Team, Fußball) Bosnien-Herzegowina ÖFB-U21 ÖFB