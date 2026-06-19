Schweiz SUI
Bosnien und Herzegowina BIH
Endstand
4:10:0 , 4:1
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Johan Manzambi
- Ruben Vargas
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Johan Manzambi
- Granit Xhaka
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Ermin Mahmic
NEWS
VIDEO: Joker stechen, Rot - und Premierentor eines ÖFB-Abgängers!
Zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina wurde es in der Schlussphase spektakulär. Alle Tore im VIDEO:
Die Gruppe B ist spektakulär in den zweiten WM-Spieltag gestartet - die Schweiz schlägt Bosnien und Herzegowina mit 4:1. Spielbericht >>>
Alle fünf Tore fallen in der Schlussphase. Freiburg-Youngster Johan Manzambi schnürt einen Doppelpack (74., 90.), die weiteren Treffer der Eidgenossen erzielen Ruben Vargas (84.) und Kapitän Granit Xhaka (90.+7).
Den Ehrentreffer Bosniens erzielt der gebürtige Welser Ermin Mahmic.