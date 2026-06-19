VIDEO: Joker stechen, Rot - und Premierentor eines ÖFB-Abgängers!

Die Gruppe B ist spektakulär in den zweiten WM-Spieltag gestartet - die Schweiz schlägt Bosnien und Herzegowina mit 4:1. Spielbericht >>>

Alle fünf Tore fallen in der Schlussphase. Freiburg-Youngster Johan Manzambi schnürt einen Doppelpack (74., 90.), die weiteren Treffer der Eidgenossen erzielen Ruben Vargas (84.) und Kapitän Granit Xhaka (90.+7).

Den Ehrentreffer Bosniens erzielt der gebürtige Welser Ermin Mahmic.