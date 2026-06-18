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Vor wichtigem WM-Spiel: Personalsorgen bei der Schweiz

Nati-Cheftrainer Yakin muss gegen Bosnien-Herzegowina wohl auf einen Verteidiger verzichten. Auch der 51-Jährige selbst ist gesundheitlich angeschlagen.

Vor wichtigem WM-Spiel: Personalsorgen bei der Schweiz Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
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Personalsorgen bei der Schweiz vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Wie der Schweizer "Blick" berichtet, droht HSV-Legionär Miro Muheim auszufallen. Der Verteidiger soll sich im Training eine Muskelverletzung an der Wade zugezogen haben. Die reguläre Einheit am Dienstag verpasste er deswegen, sein Einsatz im zweiten Gruppenspiel in Los Angeles ist fraglich.

Nati-Coach Yakin angeschlagen

Auch Nati-Coach Murat Yakin selbst ist kurz vor dem wichtigen Match angeschlagen: Der Schweizer Trainer soll mit einer Erkältung kämpfen. Bei der Pressekonferenz am Mittwochabend (Ortszeit) wirkte Yakin sichtlich mitgenommen, laut "Blick" hatte er in der Nacht zuvor kaum geschlafen.

Derzeit soll noch unklar sein, ob Yakin seine Mannschaft bei dem wichtigen Spiel von der Seitenlinie aus coachen kann. Gegen Bosnien-Herzegowina benötigt die Schweiz ein Erfolgserlebnis, will man die Chancen auf den Gruppensieg noch wahren.

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