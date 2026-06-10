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Vor WM: Teamchef sorgt mit Cowboy-Hut für Lacher

Graham Potter, der Nationaltrainer der Schweden, zeigt sich bei einem Training von seiner texanischen Seite.

Vor WM: Teamchef sorgt mit Cowboy-Hut für Lacher Foto: © IMAGO / Bildbyran
Textquelle: © LAOLA1
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Nach einer verpatzten WM-Quali-Gruppenphase übernahm Graham Potter das Ruder als Teamchef Schwedens. Der Engländer führte die Skandinavier über das Playoff letztlich doch noch zur WM-Endrunde 2026.

Die Hitze in den Staaten dürfte der Teamchef aufgrund seiner Herkunft nicht unbedingt gewohnt sein. So greift der Ex-Chelsea-Coach zu einer originellen Maßnahme.

Passend zum Training in Dallas (Texas) erschien der Coach mit Cowboy-Hut gerüstet zum Training. "There's A New Sheriff In Town", vermeldete der Fußballbund der Schweden auf "X".

In den sozialen Medien sorgt der Stil des Teamchefs durchaus für Lacher. Vor den Fans hob der Nationaltrainer dann auch seinen Hut.

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