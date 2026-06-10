"Schwach!" - Testspielabgsage sorgt bei Norwegen für Unmut

Ärger bei Norwegen kurz vor der WM über ein abgesagtes Testspiel!

Eigentlich hätte das Team am Montag gegen Schottland getestet, doch dazu kam es nicht. Der Gegner sagte kurzfristig ab, als Grund wurden gesundheitliche Probleme der Mannschaft genannt.

Solbakken äußert Unmut

"Es hätte nur ein einstündiges Trainingsspiel auf unserem Gelände sein sollen", sagt Steve Clarke, Trainer der Schotten. Norwegen stößt die Absage sauer auf. "Für mich war das sehr überraschend", erklärt Chefcoach Stale Solbakken dem NRK.

Er ergänzt: "Es ist einfach enttäuschend und unprofessionell, dass ihr Trainer mich nicht anruft; dass sie es uns erst nach unserem Training sagen. Wir hatten uns dabei ein bisschen auf dieses Spiel ausgerichtet."

Der Meinung schließt sich auch der ehemalige Nationalteamspieler und Funktionär der Mannschaft, Brede Hangeland, an. Er bezeichnet den Vorfall als "schwach".

Einige Spieler angeschlagen

Schottland testete bereits gegen Curacao und die Elfenbeinküste. Im erstgenannten Duell verletzte sich Billy Gilmour am Knie. Auch andere Spieler sollen nicht ganz fit sein: "Vergangene Woche hat es bei uns ein, zwei Wehwehchen gegeben, weshalb wir entschieden haben, dass es das Risiko nicht wert ist", erklärt der Trainer.

Kapitän John McGinn befürwortet die Entscheidung ebenfalls. "Unser Job ist es, nach Schottland zu schauen. Wir wollen keine weiteren Spieler verlieren", wird er zitiert. Norwegen traut der Begründung jedoch nicht wirklich.

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