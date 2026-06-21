Tunesien Tunesien TUN
Japan Japan JPN
Endstand
0:4
0:2 , 0:2
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VIDEO: Tunesien lässt sich auch von Japan abschießen

Ayase Ueda schnürt einen Doppelpack. Daichi Kamada ebnet den Weg für den Kantersieg bereits in der vierten Minute.

Textquelle: © LAOLA1
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Tunesien hat bereits nach zwei Gruppenspieltagen keine Chance mehr auf das Sechzehntelfinale bei der Fußball-WM 2026.

Nach dem 1:5 gegen Schweden unterliegt man am Sonntag (MEZ) auch Japan mit 0:4 - Spielbericht >>>

Die Japaner untermauern hingegen ihre Rolle als Geheimfavorit. Daichi Kamada von Crystal Palace bringt seine Mannschaft bereits in der vierten Minute auf die Siegerstraße.

Ayase Ueda, Torschützenkönig der niederländischen Eredivisie, trifft ebenso das erste Mal im laufenden Turnier - und das sogar doppelt gegen Tunesien. Auch Junya Ito netzt.

Ergebnisse/Tabelle der Gruppe F >>>

Die Highlights im VIDEO:

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