Schweden Schweden SWE
Tunesien Tunesien TUN
Endstand
5:1
2:1 , 3:0
  • Yasin Ayari
  • Alexander Isak
  • Viktor Gyökeres
  • Mattias Svanberg
  • Yasin Ayari
  • Omar Rekik
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VIDEO: Top-Stars treffen - und Schweden schießt Tunesien ab

Viktor Gyökeres und Alexander Isak steuern beim WM-Auftakt Schwedens jeweils einen Treffer bei. Insgesamt erzielen die "Tre Kronor" fünf Tore.

Textquelle: © LAOLA1
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Schweden macht mit einem 5:1-Kantersieg gegen Tunesien bereits am ersten Gruppenspieltag der Fußball-WM 2026 einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase!

Spielbericht >>>

Schweden steuert bereits in der ersten Halbzeit nach Toren von Yasin Ayari und Alexander Isak auf den Sieg zu. Auch Viktor Gyökeres trägt sich in der zweiten Hälfte in die Schützenliste ein.

Mattias Svanberg und ein zweiter Treffer von Ayari machen das Schützenfest zum WM-Start perfekt.

WM 2026: Alle Gruppen/Tabellen >>>

Die Highlights des Spiels zum Nachschauen:

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