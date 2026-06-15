VIDEO: Top-Stars treffen - und Schweden schießt Tunesien ab

Schweden macht mit einem 5:1-Kantersieg gegen Tunesien bereits am ersten Gruppenspieltag der Fußball-WM 2026 einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase!

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Schweden steuert bereits in der ersten Halbzeit nach Toren von Yasin Ayari und Alexander Isak auf den Sieg zu. Auch Viktor Gyökeres trägt sich in der zweiten Hälfte in die Schützenliste ein.

Mattias Svanberg und ein zweiter Treffer von Ayari machen das Schützenfest zum WM-Start perfekt.

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