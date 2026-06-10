Weltranglisten-Platzierung: 44

Beste WM-Platzierung: Aus in der Vorrunde (7 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Sabri Lamouchi (seit 2026)

Marktwert gesamt: 69,95 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Hannibal (FC Burnley) - 15 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Hannibal (FC Burnley)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1 oder 4-3-3

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WM-Einschätzung:

Tunesien verfügt über einzelne Spieler, die in den Top-Ligen mithalten können, besonders im zentralen Mittelfeld und in der Abwehr. Kapitän Ellyes Skhiri hält als "Sechser" den Laden zusammen, dazu kommt mit Rani Khedira seit kurzem ein weiterer Deutschland-erprobter Mittelfeld-Haudegen. Offensiv kommen die Impulse fast alle von Hannibal Mejbri, von seiner Tagesform hängt für die "Adler von Karthago" viel ab. Auf eigenen Wunsch nicht dabei ist KSC-Talent Louey Ben Ferhat, er hat Teamchef Lamouchi zu dessen Schock abgesagt. Tunesien wird sich schon in der Gruppenphase schwer tun, auf dem Papier sind sie die schwächste Mannschaft in Gruppe F.

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