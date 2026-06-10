NEWS

Tunesien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Tunesien im Check:

Tunesien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / Loulidiphoto / KI
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Weltranglisten-Platzierung: 44

Beste WM-Platzierung: Aus in der Vorrunde (7 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Sabri Lamouchi (seit 2026)

Marktwert gesamt: 69,95 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Hannibal (FC Burnley) - 15 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Hannibal (FC Burnley)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1 oder 4-3-3

Tunesiens Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Tunesien verfügt über einzelne Spieler, die in den Top-Ligen mithalten können, besonders im zentralen Mittelfeld und in der Abwehr. Kapitän Ellyes Skhiri hält als "Sechser" den Laden zusammen, dazu kommt mit Rani Khedira seit kurzem ein weiterer Deutschland-erprobter Mittelfeld-Haudegen. Offensiv kommen die Impulse fast alle von Hannibal Mejbri, von seiner Tagesform hängt für die "Adler von Karthago" viel ab. Auf eigenen Wunsch nicht dabei ist KSC-Talent Louey Ben Ferhat, er hat Teamchef Lamouchi zu dessen Schock abgesagt. Tunesien wird sich schon in der Gruppenphase schwer tun, auf dem Papier sind sie die schwächste Mannschaft in Gruppe F.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Ecuador im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Ecuador im Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
Elfenbeinküste im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Elfenbeinküste im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1
Deutschland im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Deutschland im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1
Türkei im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Türkei im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1
USA im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

USA im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1
Australien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Australien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
Schottland im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Schottland im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM

Kommentare

FIFA WM 2026 LAOLA1+ Tunesien WM-Teams 2026