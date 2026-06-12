Der Auftakt Kanadas in die Heim-Weltmeisterschaft hat zwar nicht mit dem ersten Sieg der WM-Geschichte, dafür immerhin mit einem Punkt gestartet. Die Truppe von Jesse Marsch trennt sich von Bosnien-Herzegowina 1:1.

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Kanada startet motiviert, die bessere Chance hat zunächst aber Bosnien, wo mit Kerim Alajbegovic von Salzburg und Arjan Malic von Sturm Graz zwei Bundesliga-Akteure auf der Bank sitzen. Amar Memic haut den Ball nach einem Freistoß über das Tor.

Nach einer guten Viertelstunde kommt auch Kanada - das auf Bayern-Star Alphonso Davies in diesem Spiel verletzungsbedingt noch verzichten muss - auf, Jonathan David schließt auf Höhe des Elfmeterpunkts zu zentral ab.

Eckball bringt Führung

In der 21. Minute zappelt der Ball dann allerdings im Tor der Kanadier: Nach einer gut getretenen Ecke verlängert Sead Kolasinac per Kopf, Jovo Lukic steht ebenfalls mit dem Kopf genau richtig und bringt Bosnien in Front.

Danach wird Bosnien aber passiver, Kanada kommt allerdings meistens nicht gegen die physisch starken Südosteuropäer durch. Einzig Tani Oluwaseyi mit einem Schuss, der drüber geht, und Derek Cornelius nach einem Corner sorgen für Gefahr vor der Pause.

Nach dem Seitenwechsel geht es zunächst in einer ähnlichen Tonart weiter, Kanada will, kommt aber nicht ganz durch, Bosnien verwaltet das Ergebnis. Die Nordamerikaner werden aber doch konkreter, Nikola Vasilj ist bei einer Hereingabe von Olusaweyi aufmerksam.

Co-Produktion der Einwechselspieler bewahrt Kanada vor Stimmungsdämpfer

Dann gleich eine Szene mit zwei großen Chancen auf beiden Seiten: Zunächst kann Kolasinac einen Oluwaseyi-Kopfball irgendwie noch an die Latte abwehren, gleich im Gegenzug scheitert Ermedin Demirovic allein vor Kanada-Goalie Maxime Crepeau.

Von Bosnien kommt ansonsten in der zweiten Hälfte aber deutlich weniger, Katic muss bei einem weiteren Kopfball des auffälligen Oluwaseyi auf der Linie für seinen schon geschlagenen Keeper klären.

In Minute 79 belohnt sich das Team von Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch aber für den betriebenen Aufwand, der gerade eingewechselte Cyle Larin trifft mit seinem ersten Ballkontakt nach Vorlage des ebenfalls eingewechselten Promise David sehenswert ins lange Eck - Ausgleich.

Danach drängt Kanada sogar noch auf das Siegestor, Larin hat in der 95. Minute den Lucky Punch am Fuß, sein Schuss aus etwa fünf Metern wird aber gerade noch geblockt. Somit bleibt es beim Remis, Kanada muss auf seinen ersten, Bosnien-Herzegowina auf seinen zweiten Sieg bei einer WM weiter warten.

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