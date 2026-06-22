VIDEO: Hier erzielt Salah sein Rekord-Tor für Ägypten

Ägypten darf 92 Jahre nach seinem ersten WM-Spiel erstmals einen Sieg bejubeln. Im zweiten Gruppenspiel bezwingt der Afrika-Cup-Rekordchampion Neuseeland nach einem 0:1-Rückstand noch mit 3:1.

Im Mittelpunkt steht dabei Nationalheld Mohamed Salah, der in Vancouver vor 52.497 Zuschauern einmal trifft und einmal vorlegt.

Salah ist mit nun insgesamt drei Treffern der alleinige WM-Rekordtorschütze Ägyptens. Zuvor teilte er sich diesen Titel mit Stürmer Abdulrahman Fawzi, der 1934 zwei Turniertore für Ägypten erzielte. Seine ersten beiden WM-Treffer gelangen Salah bei der Endrunde 2018 in Russland.