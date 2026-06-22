VIDEO: Hier erzielt Salah sein Rekord-Tor für Ägypten

In ein paar Jahren wird man das als einen der größten Erfolge in der Geschichte des ägyptischen Fußballs in Erinnerung behalten.
"Es ist unbeschreiblich. Mir fehlen einfach die Worte. Das ist eine großartige Leistung. Ich hoffe, dass wir als Mannschaft so weitermachen, Geschichte schreiben und den Sprung in die nächste Runde schaffen", sagt Salah, der den FC Liverpool in diesem Sommer nach neun Spielzeiten verlassen wird.
"In ein paar Jahren wird man das als einen der größten Erfolge in der Geschichte des ägyptischen Fußballs in Erinnerung behalten", ist sich der Kapitän sicher.
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