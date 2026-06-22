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VIDEO: Hier erzielt Salah sein Rekord-Tor für Ägypten

Mohamed Salah erzielt bei Ägyptens 3:1-Sieg gegen Neuseeland ein Tor und einen Assist. Damit ist er nun alleiniger WM-Rekordtorschütze seines Landes.

Textquelle: © LAOLA1
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Ägypten darf 92 Jahre nach seinem ersten WM-Spiel erstmals einen Sieg bejubeln. Im zweiten Gruppenspiel bezwingt der Afrika-Cup-Rekordchampion Neuseeland nach einem 0:1-Rückstand noch mit 3:1.

Im Mittelpunkt steht dabei Nationalheld Mohamed Salah, der in Vancouver vor 52.497 Zuschauern einmal trifft und einmal vorlegt.

Salah ist mit nun insgesamt drei Treffern der alleinige WM-Rekordtorschütze Ägyptens. Zuvor teilte er sich diesen Titel mit Stürmer Abdulrahman Fawzi, der 1934 zwei Turniertore für Ägypten erzielte. Seine ersten beiden WM-Treffer gelangen Salah bei der Endrunde 2018 in Russland.

In ein paar Jahren wird man das als einen der größten Erfolge in der Geschichte des ägyptischen Fußballs in Erinnerung behalten.

Mo Salah nach dem ersten WM-Sieg Ägyptens

"Es ist unbeschreiblich. Mir fehlen einfach die Worte. Das ist eine großartige Leistung. Ich hoffe, dass wir als Mannschaft so weitermachen, Geschichte schreiben und den Sprung in die nächste Runde schaffen", sagt Salah, der den FC Liverpool in diesem Sommer nach neun Spielzeiten verlassen wird.

"In ein paar Jahren wird man das als einen der größten Erfolge in der Geschichte des ägyptischen Fußballs in Erinnerung behalten", ist sich der Kapitän sicher.

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Salahs Rekord-Tor und alle anderen Highlights des Spiels im Video:

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