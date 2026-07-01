England zeigt Comeback-Qualitäten: "Das gibt dir echten Glauben"

England steht nach einem hart erkämpften 2:1 gegen die DR Kongo im Achtelfinale der WM 2026 (Zum Spielbericht>>>). Nach frühem Rückstand drehen die "Three Lions" die Partie dank eines Doppelpacks von Harry Kane und ziehen daraus vor allem eines: Selbstvertrauen.

"Wenn du zurückkommst und so ein Spiel gewinnst, gibt dir das echten Glauben", sagt Teamchef Thomas Tuchel nach dem Schlusspfiff. Seine Mannschaft habe in der zweiten Halbzeit Charakter gezeigt und genau gewusst, "was heute nötig war".

Kane rettet England

Zum Matchwinner wird einmal mehr Harry Kane. Der Kapitän erzielt beide Treffer und hält England damit im Turnier (zu den Highlights>>>).

Gleichzeitig schraubt er sein Konto auf fünf WM-Tore und liegt damit nur noch einen Treffer hinter den Führenden Lionel Messi und Erling Haaland in der Torschützenliste (zur Torschützenliste>>>).

"Es fühlt sich unglaublich an", sagt Kane. Gegen eine "starke und hervorragend organisierte Mannschaft" sei es ein verrücktes Spiel gewesen.

Nach dem frühen Rückstand habe England aber die richtigen Schlüsse gezogen. "Nach der ersten Trinkpause haben wir das Niveau angehoben." Trotz mehrerer Glanzparaden des kongolesischen Keepers sei die Mannschaft geduldig geblieben. "Es ging darum, weiter Druck zu machen. Wir wussten, unsere Momente würden kommen."

"Hero Moments"

Vor der Partie habe man intern über sogenannte "Hero Moments" gesprochen, verrät Kane. Jeder könne zum Helden werden – "Ich, Jordan Pickford mit einer Parade oder ein Verteidiger mit einem wichtigen Block".

Dieses Mal ist es der Kapitän selbst.

Historisch ist der Erfolg ebenfalls: England gewinnt erstmals seit dem WM-Finale 1966 wieder ein WM-K.o.-Spiel nach einem frühen Rückstand. Zudem bereitet Anthony Gordon beide Kane-Tore vor – ein Kunststück, das einem englischen Spieler bei einer Weltmeisterschaft zuletzt ebenfalls 1966 gelungen ist.

Die Tore im VIDEO: