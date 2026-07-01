Belgien möchte es im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 nicht mehr so spannend machen.

Die Roten Teufel treffen auf den Senegal, der als achtbester Gruppendritter das letzte Ticket für die K.o.-Phase löste (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit fünf Punkten holte Belgien in Gruppe G zwar den ersten Platz, profitierte aber dabei vom besseren Torverhältnis im Vergleich zu Ägypten.

Mit einem Kantersieg gegen Irak holte Senegal die drei wichtigen Punkte und besserte die Tordifferenz entscheidend auf.

Der Sieger des Duells trifft auf die USA/Bosnien und Herzegowina.

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WM-Sechzehntelfinale Mexiko - Ecuador im LIVE-Ticker: