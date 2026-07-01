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Belgien BEL
Senegal SEN
Heute 22:00 Uhr
NEWS
WM heute: Sechzehntelfinale Belgien - Senegal
Die Roten Teufel machten es in der Gruppenphase spannend. Tut man sich auch gegen den Senegal schwer?
Belgien möchte es im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 nicht mehr so spannend machen.
Die Roten Teufel treffen auf den Senegal, der als achtbester Gruppendritter das letzte Ticket für die K.o.-Phase löste (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Mit fünf Punkten holte Belgien in Gruppe G zwar den ersten Platz, profitierte aber dabei vom besseren Torverhältnis im Vergleich zu Ägypten.
Mit einem Kantersieg gegen Irak holte Senegal die drei wichtigen Punkte und besserte die Tordifferenz entscheidend auf.
Der Sieger des Duells trifft auf die USA/Bosnien und Herzegowina.