Belgien Belgien BEL
Senegal Senegal SEN
Heute 22:00 Uhr
1 2.10
X 3.30
2 3.50
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM heute: Sechzehntelfinale Belgien - Senegal

Die Roten Teufel machten es in der Gruppenphase spannend. Tut man sich auch gegen den Senegal schwer?

WM heute: Sechzehntelfinale Belgien - Senegal Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Belgien möchte es im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 nicht mehr so spannend machen.

Die Roten Teufel treffen auf den Senegal, der als achtbester Gruppendritter das letzte Ticket für die K.o.-Phase löste (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit fünf Punkten holte Belgien in Gruppe G zwar den ersten Platz, profitierte aber dabei vom besseren Torverhältnis im Vergleich zu Ägypten.

Mit einem Kantersieg gegen Irak holte Senegal die drei wichtigen Punkte und besserte die Tordifferenz entscheidend auf.

Der Sieger des Duells trifft auf die USA/Bosnien und Herzegowina.

Zum Turnierbaum >>>

WM-Sechzehntelfinale Mexiko - Ecuador im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Hiobsbotschaft! Senegal-Stammkeeper muss von der WM abreisen

Hiobsbotschaft! Senegal-Stammkeeper muss von der WM abreisen

Fußball WM
WM-Programm: Is it coming home? England startet in die K.o.-Phase

WM-Programm: Is it coming home? England startet in die K.o.-Phase

Fußball WM
1
WM-Programm: Is it coming home? England startet in die K.o.-Phase

WM-Programm: Is it coming home? England startet in die K.o.-Phase

Fußball WM
Nach WM-Debakel: Hamann würde DFB-Kapitän aussortieren

Nach WM-Debakel: Hamann würde DFB-Kapitän aussortieren

Fußball WM
Bei WM-Sieg der USA: NASA will Ball zum Mond schießen

Bei WM-Sieg der USA: NASA will Ball zum Mond schießen

Fußball WM
5
WM heute: Sechzehntelfinale England - DR Kongo

WM heute: Sechzehntelfinale England - DR Kongo

Fußball WM
WM-Aus mit Folgen! Teamchef Beccacece verlässt Ecuador

WM-Aus mit Folgen! Teamchef Beccacece verlässt Ecuador

Fußball WM

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball Belgien (Team, Fußball) Senegal (Team, Fußball)