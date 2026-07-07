Schock für Belgien: Kreuzbandriss bei Mittelfeldspieler

Bittere Nachrichten für die "Roten Teufel"!

Mittelfeldspieler Amadou Onana hat sich im WM-Achtelfinale zwischen den USA und Belgien (1:4) einen Kreuzbandriss zugezogen. Das berichtet "The Athletic" am Dienstag.

Der 24-Jährige musste in der 21. Spielminute verletzungsbedingt ausgewechselt werden und fällt damit für den Rest der Weltmeisterschaft aus. Zum Spielbericht >>>

Europa-League-Sieger 2025/26

Sowohl bei Belgien als auch in der vergangenen Saison bei Aston Villa war der großgewachsene Sechser Stammkraft. Der 33-fache Nationalspieler wechselte im Sommer 2024 für rund 60 Millionen Euro vom FC Everton zum amtierenden Europa-League-Sieger.

Zuvor kickte er auch in Frankreich bei Lille und in Deutschland beim HSV. Jetzt wird er Klub und Land lange fehlen.