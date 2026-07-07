USA USA USA Belgien Belgien BEL
Endstand
1:4
1:2 , 0:2
  • Malik Tillman
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Nach WM-Aus der USA: Belgien tritt gegen FIFA nach

Die "Roten Teufel" können sich einen Seitenhieb gegen die FIFA nach dem klaren 4:1-Sieg gegen die USA nicht verkneifen.

Nach WM-Aus der USA: Belgien tritt gegen FIFA nach Foto: © IMAGO / Photo News
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Belgien steht im Viertelfinale der Fußball-WM 2026!

Mit einem klaren 4:1-Sieg über Gastgeber USA (Spielbericht >>>) haben die "Roten Teufel" für "Gerechtigkeit" gesorgt, wie es unter anderem Mittelfeldspieler Nicolas Raskin ausdrückt.

Hintergrund war die kontroverse Aufhebung der Sperre von US-Stürmer Folarin Balogun, der im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte kassierte. US-Präsident Donald Trump kümmerte sich höchstpersönlich darum, dass die Sperre ausgesetzt wurde.

Infantino bezieht Stellung zu Trump-Anrufen >>>

FIFA äußert sich ausführlich zu Balogun-Situation >>>

Belgien schießt zurück: "Overturn this!"

Balogun stand gegen Belgien in der Startelf, hatte aber keinen echten Impact auf das Spiel. Nach dem deutlichen Aus der USA konnten sich die Belgier einen Seitenhieb via Social Media nicht verkneifen.

"Overturn this!" ("Hebt das auf!"), schrieb der Verband in Richtung US-Präsident Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino.

Belgien-Teamchef Rudi Garcia berichtete, dass Balogun nach dem Schlusspfiff das Gespräch gesucht habe. "Es ist nicht sein Fehler (was passiert ist, Anm.). Er trägt keine Schuld, das habe ich ihm gesagt."

Die Highlights im VIDEO: USA - Belgien

Mehr zum Thema

Absurd! Balogun-Causa: Trump "wusste nicht, was Rote Karte ist"

Absurd! Balogun-Causa: Trump "wusste nicht, was Rote Karte ist"

Fußball WM
47
Entscheidung gefallen! FIFA weist Belgiens Beschwerde ab

Entscheidung gefallen! FIFA weist Belgiens Beschwerde ab

Fußball WM
29
Fall Balogun: Belgien legt bei FIFA Berufung ein

Fall Balogun: Belgien legt bei FIFA Berufung ein

Fußball WM
10
USA nach WM-Kontroversen von der Rolle: "War nicht unser Tag"

USA nach WM-Kontroversen von der Rolle: "War nicht unser Tag"

Fußball WM
7
Video: Mega-Patzer von USA-Goalie gegen Belgien

Video: Mega-Patzer von USA-Goalie gegen Belgien

Fußball WM
FIFA äußert sich ausführlich zu Balogun-Entscheidung

FIFA äußert sich ausführlich zu Balogun-Entscheidung

Fußball WM
1
Kein Gentlemen's Agreement: Balogun startet gegen Belgien!

Kein Gentlemen's Agreement: Balogun startet gegen Belgien!

Fußball WM
4

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Fußball WM Belgien (Team, Fußball) USA (Team, Fußball) Fifa Gianni Infantino