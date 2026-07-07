Nach WM-Aus der USA: Belgien tritt gegen FIFA nach

Belgien steht im Viertelfinale der Fußball-WM 2026!

Mit einem klaren 4:1-Sieg über Gastgeber USA (Spielbericht >>>) haben die "Roten Teufel" für "Gerechtigkeit" gesorgt, wie es unter anderem Mittelfeldspieler Nicolas Raskin ausdrückt.

Hintergrund war die kontroverse Aufhebung der Sperre von US-Stürmer Folarin Balogun, der im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte kassierte. US-Präsident Donald Trump kümmerte sich höchstpersönlich darum, dass die Sperre ausgesetzt wurde.

Infantino bezieht Stellung zu Trump-Anrufen >>>

FIFA äußert sich ausführlich zu Balogun-Situation >>>

Belgien schießt zurück: "Overturn this!"

Balogun stand gegen Belgien in der Startelf, hatte aber keinen echten Impact auf das Spiel. Nach dem deutlichen Aus der USA konnten sich die Belgier einen Seitenhieb via Social Media nicht verkneifen.

"Overturn this!" ("Hebt das auf!"), schrieb der Verband in Richtung US-Präsident Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino.

Belgien-Teamchef Rudi Garcia berichtete, dass Balogun nach dem Schlusspfiff das Gespräch gesucht habe. "Es ist nicht sein Fehler (was passiert ist, Anm.). Er trägt keine Schuld, das habe ich ihm gesagt."