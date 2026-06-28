VIDEO: Kane schreibt mit Tor gegen Panama englische WM-Geschichte

Mit einem 2:0-Arbeitssieg gegen Panama sichert sich England am letzten Spieltag der Gruppe L den Gruppensieg bei der FIFA WM 2026.

Auch wenn die englische Mannschaft über weite Strecken der Partie enttäuscht, hat Harry Kane nach Schlusspfiff Grund zur Freude: Mit seinem Tor zum 2:0-Endstand zieht Harry Kane an Gary Lineker vorbei und ist nun alleiniger WM-Rekordtorschütze Englands.

Nach glanzlosem Sieg gegen Panama: England gewinnt Gruppe L >>>

Für den Dosenöffner aus Sicht der "Three Lions" zeichnet sich Real-Star Jude Bellingham verantwortlich. Panama hält mit LASK-Spieler Andres Andrade tapfer dagegen, letztlich agieren die Mittelamerikaner aber zu harmlos und müssen ohne Punkt und Tor die Heimreise antreten.

Die wichtigsten Szenen der Partie im VIDEO: