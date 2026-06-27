Spanien-Star dürfte mögliches Spiel gegen Österreich verpassen

Spanien ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika mit neuen Personalsorgen konfrontiert.

Der 1:0-Sieg der Iberer über Uruguay (Spielbericht >>>) in Guadalajara wurde von Verletzungen bei den Flügelspielern Nico Williams und Yeremy Pino überschattet.

Williams erlitt eine Blessur an der Leiste, Pino musste an der linken Schulter behandelt werden.

Der Crystal-Palace-Profi kam mit einer Verstauchung davon, ein zunächst befürchteter Schlüsselbeinbruch wurde ausgeschlossen.

Mittelschwere Verletzungen

Der spanische Verband RFEF legte am Samstag ein entsprechendes Medizin-Bulletin vor. "Nico Williams hat sich nach einem heftigen Zusammenprall eine Muskelverletzung im rechten Adduktorenbereich zugezogen", heißt es in der RFEF-Erklärung.

Williams war 2024 einer von Spaniens Garanten auf dem Weg zum Europameister-Titel. Bei der WM bestritt der 23-jährige Flügelstürmer von Athletic Bilbao bisher nur Kurzeinsätze.

"Beide Verletzungen sind mittelschwer, und ihre Genesung wird darüber entscheiden, ob sie einsatzfähig sein werden", lautet die Prognose für das Duo.

Weitere angeschlagene Spieler

Spanien droht damit jedoch ein Engpass auf den Außenbahnen, da auch Victor Munoz (Muskelblessur) bisher bei der WM noch nicht spielen konnte.

Das Team war bereits mit Unsicherheiten bezüglich Williams und Lamine Yamal zum Turnier angereist, beide hatten Oberschenkelverletzungen auszukurieren.

Yamal hat sich mittlerweile erholt, hat aber noch keine Partie über 90 Minuten absolviert.

Dennoch hat Spanien die Gruppe H als Sieger beenden können. Im Sechzehntelfinale wartet der Zweite der Gruppe J, also entweder Österreich oder Algerien.

WM 2026: Diese Sechzehntelfinal-Duelle stehen bereits fest >>>

VIDEO: Spanien profitiert gegen Uruguay von Tormann-Patzer