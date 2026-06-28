Im Video: Argentinien siegt und Messi trifft schon wieder

Argentinien gibt sich zum Abschluss der Gruppenphase keine Blöße und bezwingt Jordanien mit 3:1.

Lo Celcso bringt den Favoriten nach 19 Minuten in Front, Martinez erhöht nach etwas mehr als einer halben Stunde (31.). In der Anfangsphase von Hälfte zwei kommen die Jordanier durch einen Treffer von Tamari wieder heran (55.).

Am Ende ist es einmal mehr Lionel Messi, der zum Siegbringer wird und einen Freistoß gefühlvoll in die Maschen setzt (80.).

Damit geht Argentinien als Gruppensieger der Österreich-Gruppe J ins Sechzehntelfinale, wo man nun auf Kap Verde trifft.

Die Highlights des Spiels im VIDEO: