Endstand
4:03:0 , 1:0
-
Lamine Yamal
-
Mikel Oyarzabal
-
Mikel Oyarzabal
-
Hassan Al-Tombakti e
NEWS
Im Video: Yamal und Oyarzabal schießen Saudi-Arabien ab
Die Spanier sind bei dieser WM angekommen und spielen sich in der Anfangsphase in einen Rausch. Die Tore im Video:
Lamine Yamal und Mikel Oyarzabal zaubern für die "Furia Roja"!
Während der Youngster die wichtige Führung erzielt, glänzt der Mittelstürmer mit einem Doppelpack und einer Vorlage. Der vierte Treffer nach der Pause ist ein Eigentor.
Frustbewältigung! Spanien fertigt Saudi-Arabien ab >>>