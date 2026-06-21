Spanien Spanien ESP Saudi Arabien Saudi Arabien KSA
Endstand
4:0
3:0 , 1:0
  • Lamine Yamal
  • Mikel Oyarzabal
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  • Hassan Al-Tombakti e
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Im Video: Yamal und Oyarzabal schießen Saudi-Arabien ab

Die Spanier sind bei dieser WM angekommen und spielen sich in der Anfangsphase in einen Rausch. Die Tore im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Lamine Yamal und Mikel Oyarzabal zaubern für die "Furia Roja"!

Während der Youngster die wichtige Führung erzielt, glänzt der Mittelstürmer mit einem Doppelpack und einer Vorlage. Der vierte Treffer nach der Pause ist ein Eigentor.

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Die Tore im VIDEO:

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