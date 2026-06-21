Im Video: Yamal und Oyarzabal schießen Saudi-Arabien ab

Lamine Yamal und Mikel Oyarzabal zaubern für die "Furia Roja"!

Während der Youngster die wichtige Führung erzielt, glänzt der Mittelstürmer mit einem Doppelpack und einer Vorlage. Der vierte Treffer nach der Pause ist ein Eigentor.

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Die Tore im VIDEO: