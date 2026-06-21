Spanien will am zweiten Spieltag der Gruppe H gegen Saudi-Arabien erstmals bei der Fußball-WM 2026 voll anschreiben (Sonntag, ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit dem Remis gegen Kap Verde war der Europameister von 2024 alles andere als zufrieden. Nun soll der erste Sieg her. Superstar Lamine Yamal ist weiterhin für keinen Startelf-Einsatz fit.

Saudi-Arabien, die Nummer 61 der Weltrangliste, trennte sich zum Auftakt torlos von Uruguay.

Mit je einem Punkt ist in dieser Gruppe also noch alles völlig offen.

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