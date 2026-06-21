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WM 2026 heute: Spanien - Saudi-Arabien

Nach dem enttäuschenden Remis gegen Kap Verde möchte der amtierende Europameister gegen Saudi-Arabien erstmals voll punkten. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Spanien - Saudi-Arabien Foto: © IMAGO / AFLOSPORT
Textquelle: © LAOLA1
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Spanien will am zweiten Spieltag der Gruppe H gegen Saudi-Arabien erstmals bei der Fußball-WM 2026 voll anschreiben (Sonntag, ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit dem Remis gegen Kap Verde war der Europameister von 2024 alles andere als zufrieden. Nun soll der erste Sieg her. Superstar Lamine Yamal ist weiterhin für keinen Startelf-Einsatz fit.

Saudi-Arabien, die Nummer 61 der Weltrangliste, trennte sich zum Auftakt torlos von Uruguay.

Mit je einem Punkt ist in dieser Gruppe also noch alles völlig offen.

Tabelle/Ergebnisse der Gruppe H >>>

Zum LIVE-Ticker:

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