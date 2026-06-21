Historisch faire Gegner! Spanier bleiben bei WM verschont

Eine Statistik, die sich definitiv sehen lässt!

Dass Spanien am 1. Spieltag gegen Kap Verde über ein 0:0 nicht hinauskommt, war schon Sensation genug. Ein Blick auf die Zahlen lässt einen jedoch erneut staunen.

Trotz der Unterlegenheit im Ballbesitz und einer sehr defensiven Spielweise hat die Mannschaft von Kap Verde nur ein einziges Foul begangen. Das hat es in der Geschichte einer FIFA-Fußball-WM noch nie gegeben.

Auch Saudi-Arabien faire Gegner

Am zweiten Spieltag wiederholte sich diese Statistik beinahe. Gegen Saudi-Arabien mussten die Spanier nur zwei Fouls einstecken. Ohne der fairen Partie der Kap Verde hätte dieses Match den neuen Rekord aufgestellt.

Die bisherigen Rekordmarken in dieser Statistik wurden 1974 von Deutschland und 2022 von Costa Rica mit jeweils drei Fouls aufgestellt.

La Roja selbst agierte bisher weniger fair als ihre Gegner. Nach zwei Gruppenspielen halten sie bei bereits 20 begangenen Fouls.