Solbakken: Haaland-Auswechslung "war keine schwere Entscheidung"

Norwegens WM-Märchen fand im Viertelfinale gegen England ein bitteres Ende.

Die Skandinavier mussten sich nach Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben (zum Spielbericht>>>). Für reichlich Gesprächsstoff sorgte dabei eine Entscheidung von Teamchef Stale Solbakken.

Der 58-Jährige nahm in der Pause der Verlängerung ausgerechnet Superstar Erling Haaland vom Feld. Dabei lag Norwegen nach Jude Bellinghams Treffer in der 93. Minute mit 1:2 zurück und benötigte dringend ein Tor, um sich zumindest ins Elfmeterschießen zu retten.

Für den siebenfachen WM-Torschützen kam in der 105. Minute Jörgen Strand Larsen ins Spiel. Der Angreifer war bei der Endrunde bislang noch ohne Torerfolg geblieben und hatte im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich sogar einen Elfmeter verschossen.

"Vielleicht hätte ich ihn sogar früher auswechseln sollen"

Nach dem Schlusspfiff verteidigte Solbakken seine überraschende Entscheidung.

"Es war keine schwere Entscheidung, ihn auszuwechseln. Vielleicht hätte ich ihn sogar zehn Minuten früher vom Platz nehmen sollen", erklärte der norwegische Nationaltrainer.

Haaland habe im Laufe des Turniers enorme Kräfte gelassen und sei körperlich am Limit gewesen. "Er hatte eine fantastische Weltmeisterschaft und hat in jedem Spiel alles gegeben."

Erschwerend sei hinzugekommen, dass sich der Stürmer in der zweiten Halbzeit offenbar noch einen schmerzhaften Pferdekuss zugezogen hatte.

Solbakken zollt Haaland Respekt

Trotz des bitteren Ausscheidens fand Solbakken ausschließlich lobende Worte für seinen Torjäger.

"Er hat sieben Tore in fünf Spielen erzielt. Mehr kann man von einem Spieler kaum verlangen", sagte der Teamchef über den Stürmerstar.

Mit sieben Treffern beendet Haaland die Weltmeisterschaft dennoch als einer der herausragenden Akteure des Turniers – auch wenn der große Traum vom WM-Titel für Norwegen im Viertelfinale platzte.