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Nach WM-Aus: Uruguay bereitet Trainerwechsel vor

Als Reaktion auf das schwache Abschneiden bei der WM dürfte es zu einem Trainerwechsel kommen. Eine heiße Spur führt nach Argentinien.

Nach WM-Aus: Uruguay bereitet Trainerwechsel vor Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Die 0:1-Niederlage gegen Spanien besiegelte in der Nacht von Freitag auf Samstag das WM-Aus des zweifachen Weltmeisters Uruguay. Mit der mageren Ausbeute von zwei Punkten hat das Team von Marcelo Bielsa trotz des dritten Tabellenranges keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

Für den 70-jährigen Argentinier dürfte es das letzte Spiel an der Seitenlinie der "La Celeste" gewesen sein. Seine Entlassung soll Medienberichten zufolge nur noch Formsache sein.

Wenn es nach dem Radiosender "Radio Mitre" geht, könnte erneut ein Argentinier übernehmen. Demnach gilt Marcelo Gallardo als aussichtsreicher Kandidat auf dem Trainerposten. Der 50-jährige Argentinier betreute zuletzt bis Februar 2026 River Plate.

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