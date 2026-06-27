Kaum ein Trainer polarisiert so sehr wie José Mourinho. Mit deutlichen Worten zur WM-Gruppenphase sorgte der 63-jährige Portugiese nun einmal mehr für Aufsehen.

Im Podcast "Beast Mode On" mit dem früheren englischen Kult-Profi Adebayo Akinfenwa hat sich der designierte Real-Trainer kritisch zum Niveau bei der WM-Endrunde geäußert: "Ich muss ehrlich sein: Bei manchen Spielen schalte ich nach zehn Minuten ab. Für mich muss die Weltmeisterschaft das Beste vom Besten sein."

Er könne die Euphorie bei den kleineren Nationen zwar durchaus verstehen, weil die WM "für jedes Land viel bedeutet", aber "die soziale Seite ist nur ein Teil davon. Die andere ist der pure sportliche Teil. Ein 7:1 oder auch ein 5:1 - das sollte unmöglich sein. Das ist die Weltmeisterschaft", klagte "The Special One".

Mourinho: "Ich will, dass die Real-Spieler verlieren"

Doch einzelne Spiele konnten den 63-Jährigen über das schwache Niveau in der Vorrunde hinwegtrösten, wie er selbst verriet: "Brasilien gegen Marokko war ein gutes Spiel. Aber abgesehen davon hatte ich einige schöne Abendessen und guten Schlaf." Er werde erst ab der K.o.-Runde "anfangen, richtig zu schauen".

Von besonderem Interesse ist die Weltmeisterschaft für Mourinho in Hinblick auf seine künftigen Schützlinge. Was er den Spielern von Real Madrid wünscht? "Du willst die Wahrheit? Ich will, dass die Real-Spieler verlieren und in den Urlaub gehen, weil ich die Jungs in der Saisonvorbereitung zurückhaben möchte", scherzte der Startrainer auf entsprechende Nachfrage.