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Teamchef Deschamps kehrt zur Mannschaft zurück

Der Teamchef des Weltmeisters von 2018 ist wieder in die USA zurückgekehrt. Abreisen musste er wegen einem Todesfall.

Teamchef Deschamps kehrt zur Mannschaft zurück Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © APA
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Frankreichs Teamchef Didier Deschamps ist am Samstag nach einer Verbandsinfo zur WM und seinem Team zurückgekehrt.

Der 57-Jährige hatte das mit 4:1 gegen Norwegen gewonnene Freitag-Match verpasst, da er bei der Beerdigung seiner Mutter weilte. Vor der Partie gab es wegen des Todesfalls eine Trauerminute.

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Für den Vize-Weltmeister 2022 geht es am Dienstag ab 23.00 Uhr MESZ in New Jersey im Sechzehntelfinale gegen Schweden weiter.

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