Große Wut! Brasilien fordert einen Rauswurf von WM-Schiedsrichter

Die nächste Nation legt eine offizielle Beschwerde bei der FIFA gegen einen Schiedsrichter ein!

Nachdem zuvor bereits Algerien nach dem Spiel gegen Argentinien nicht glücklich mit der Leistung des Unparteiischen war und sich beschwerte, ist nun Brasilien an der Reihe.

Bericht: Algerien legt nach Argentinien-Spiel Beschwerde ein >>>

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, will der Weltmeister von 2002, dass César Arturo Ramos (Mexiko) vom Turnier ausgeschlossen wird.

Grund dafür war unter anderem das Spiel gegen Schottland, welches das Team 3:0 gewann (zum Spielbericht >>>). Das Tor von Vinicius Jr. wurde wegen eines Fouls nach Rückmeldung des VAR nicht gegeben.

Keine guten Erfahrungen der Brasilianer mit Ramos

Generell bemängelt der Verbandspräsident jedoch die mangelnde Konstanz der Leistung der Spielleiter.

Für Brasilien ist Ramos jedoch kein Unbekannter. Nachdem dieser bei der WM 2018 dem Team einen Elfmeter nicht zugestand, war das Verhältnis bereits zuvor angespannt.