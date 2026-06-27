Diese Länder haben ohne Sieg eine WM-Gruppenphase überstanden

Nation
WM
Wales
1958
Viertelfinale
Italien
1982
Weltmeister
Bulgarien
1986
Achtelfinale
Uruguay
1986
Achtelfinale
Irland
1990
Viertelfinale
Niederlande
1990
Achtelfinale
Chile
1998
Achtelfinale
Italien krönte sich bei der WM 1982 in Spanien schließlich sogar mit dem mittlerweile verstorbenen WM-Helden Paolo Rossi zum Weltmeister.
Vor Kap Verde schaffte es zuletzt Chile. Die Chilenen setzten sich dabei in einer Gruppe mit der ÖFB-Auswahl bei der WM 1998 in Frankreich durch.
Dank des neuen Modus mit der Aufstiegschance als Gruppendritter ist so ein Erfolg nun wieder möglich.