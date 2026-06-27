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Diese Länder haben ohne Sieg eine WM-Gruppenphase überstanden

Kap Verde schaffte es sensationell ohne einen Sieg in die K.o.-Phase. Sieben weiteren Nationen ist dies schon gelungen. Ein Land wurde sogar Weltmeister.

Diese Länder haben ohne Sieg eine WM-Gruppenphase überstanden Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Das WM-Märchen ist vollbracht!

Kap Verde gelang als krasser Außenseiter in einer Gruppe mit zwei Weltmeistern um Spanien und Uruguay der Einzug in die K.-o.-Phase der WM-Endrunde 2026.

Nach zwei großartigen Leistungen gegen Spanien (0:0) und Uruguay (2:2) holte der WM-Debütant den entscheidenden dritten Punkt beim 0:0-Remis gegen Saudi Arabien.

Nun trifft der afrikanische Inselstaat mit rund 600 000 Einwohnern im Sechzehntelfinale auf den Weltmeister Argentinien.

Allerdings ist Kap Verde nicht die erste WM-Nation, die ohne einen vollen Erfolg in der Historie weitergekommen ist.

Neben Kap Verde glückte auch bereits Italien, der Niederlande, Uruguay, Irland, Wales, Bulgarien und Chile ohne Sieg der Sprung in die K.o.-Runde.

Eine Übersicht:

Nation

WM

Wales

1958

Viertelfinale

Italien

1982

Weltmeister

Bulgarien

1986

Achtelfinale

Uruguay

1986

Achtelfinale

Irland

1990

Viertelfinale

Niederlande

1990

Achtelfinale

Chile

1998

Achtelfinale

Italien krönte sich bei der WM 1982 in Spanien schließlich sogar mit dem mittlerweile verstorbenen WM-Helden Paolo Rossi zum Weltmeister.

Vor Kap Verde schaffte es zuletzt Chile. Die Chilenen setzten sich dabei in einer Gruppe mit der ÖFB-Auswahl bei der WM 1998 in Frankreich durch.

Dank des neuen Modus mit der Aufstiegschance als Gruppendritter ist so ein Erfolg nun wieder möglich.

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