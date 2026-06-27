Diese Länder haben ohne Sieg eine WM-Gruppenphase überstanden

Das WM-Märchen ist vollbracht!

Kap Verde gelang als krasser Außenseiter in einer Gruppe mit zwei Weltmeistern um Spanien und Uruguay der Einzug in die K.-o.-Phase der WM-Endrunde 2026.

Nach zwei großartigen Leistungen gegen Spanien (0:0) und Uruguay (2:2) holte der WM-Debütant den entscheidenden dritten Punkt beim 0:0-Remis gegen Saudi Arabien.

Nun trifft der afrikanische Inselstaat mit rund 600 000 Einwohnern im Sechzehntelfinale auf den Weltmeister Argentinien.

Allerdings ist Kap Verde nicht die erste WM-Nation, die ohne einen vollen Erfolg in der Historie weitergekommen ist.

Neben Kap Verde glückte auch bereits Italien, der Niederlande, Uruguay, Irland, Wales, Bulgarien und Chile ohne Sieg der Sprung in die K.o.-Runde.

Eine Übersicht: