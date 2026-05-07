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Shakira leakt Ausschnitt aus offiziellem WM-Song

Die Kolumbianerin teilte auf Instagram ein Video, in dem wenige Sekunden des offiziellen WM-Songs zu hören sind. Das ganze Lied wird in einer Woche veröffentlicht.

Shakira leakt Ausschnitt aus offiziellem WM-Song Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Mit einem kurzen Video auf Instagram hat die kolumbianische Sängerin Shakira (49) einen Vorgeschmack auf das offizielle Lied zur Fußball-WM 2026 gegeben.

Zu Beginn des Songs "Dai Dai" läuft Shakira mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm über den Rasen des legendären Maracana-Stadions in Rio de Janeiro. Dann zeigt sie eine kurze Choreographie mit Tänzern, die unter anderem Trikots aus Argentinien und Kolumbien tragen.

Nächster Top-WM-Hit nach "Waka Waka"?

Zum Schluss fährt die Kamera aus dem Stadion heraus und auf dem Dach der Tribüne ist "We are ready" (Wir sind bereit) zu lesen. Der ganze Song von Shakira gemeinsam mit dem nigerianischen Musiker Burna Boy soll am 14. Mai veröffentlicht werden. Auch der Weltverband FIFA teilte den Instagram-Beitrag der Sängerin.

Shakira hatte mit "Waka Waka" bereits 2010 den offiziellen Song zur WM in Südafrika beigesteuert. Am vergangenen Wochenende gab die Kolumbianerin an der Copacabana in Rio de Janeiro ein kostenloses Konzert vor schätzungsweise zwei Millionen Besuchern.

Hier könnt ihr euch den Clip selbst ansehen:

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