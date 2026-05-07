Nach Frustfoul: So lange muss Rapid auf seinen Kapitän verzichten

Der SK Rapid muss für den Rest dieser Saison auf seinen Kapitän verzichten.

Wie der Senat 1 am Donnerstagabend bekanntgibt, wird Matthias Seidl nach seinem Frustfoul gegen den LASK für zwei Spiele gesperrt.

Damit verpasst der Mittelfeldspieler nicht nur das Wiener Derby gegen die Wiener Austria, sondern auch das abschließende Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm.

Tief in der Nachspielzeit ließ er sich gegen Melayro Bogarde zu einem Frustfoul hinreißen.

Seidl sieht Rot! "Du lässt ungern in der Ecke mit dir rumtanzen" >>>