FIFA weitet Sperre gegen Argentinier bis ÖFB-Spiel aus

Argentinien-Stürmer Gianluca Prestianni wurde von der UEFA nach einem vermeintlichen Rassismus-Vorfall gegen Vinicius Junior für sechs Spiele gesperrt.

Im Spiel von Benfica gegen Real Madrid hat der Angreifer seinen Mund verdeckt, laut Aussagen des Brasilianers habe er ihn rassistisch beleidigt.

Die Sperre galt ursprünglich für UEFA-Klubspiele und Länderspiele des Kontinentalverbands.

Ein entsprechender Antrag zur Ausweitung an die FIFA wurde jetzt angenommen. Entsprechend fehlt der 20-Jährige auch bei den Gruppenspielen gegen Algerien und Österreich bei der WM.

Ob Teamchef Lionel Scaloni ihn überhaupt nominiert, bleibt abzuwarten. Der 20-Jährige feierte im November 2025 sein Länderspieldebüt für die den amtierenden Weltmeister.