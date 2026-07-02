Belgien Belgien BEL
Senegal Senegal SEN
Nach Verläng.
3:2
0:1 , 2:1 , 1:0
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Nach WM-Aus: Senegal-Spieler fordert Trainer-Rauswurf

Der Mittelfeldspieler von Villarreal ist nach dem WM-Aus gegen Belgien aus Senegals Nationalteam zurückgetreten. Er wollte unter dem aktuellen Trainer nicht mehr auflaufen.

Nach WM-Aus: Senegal-Spieler fordert Trainer-Rauswurf Foto: © IMAGO / aal.photo
Textquelle: © APA
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Nach dem dramatischen Aus im WM-Sechzehntelfinale gegen Belgien (zu den Highlights >>>) will Senegals Pape Gueye unter dem aktuellen Nationaltrainer Pape Thiaw nicht mehr für sein Land spielen.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler vom FC Villarreal ist erzürnt über seine frühzeitige Auswechslung beim 2:3 nach Verlängerung gegen Belgien.

Klagt über Auswechslung

"Ich möchte heute schon ankündigen, dass ich, solange dieser Trainerstab im Amt ist, eine Pause bei der Nationalmannschaft einlegen werde", schrieb Gueye auf Instagram.

Der Mittelfeldspieler war beim Stand von 2:0 für den Senegal in der 66. Minute ausgewechselt worden. Anschließend verspielten die Afrikaner den Sieg und verloren durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit der Verlängerung.

"Ich war körperlich in guter Form, aber letztlich trifft der Trainer die Entscheidungen ... Das respektieren wir", schrieb Gueye weiter.

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