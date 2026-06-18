Anreise, Hotel & Co.: Katar zahlt Fans das WM-Abenteuer

Mit dem überraschenden 1:1-Remis gegen die Schweiz sorgte Katar früh bei dieser WM für Furore und bescherte seinen Fans einen Grund zum Jubeln (Mehr Infos>>>). Einen weiteren gab es abseits des Rasens.

Wie die Nachrichtenagentur "AP" berichtet, sollen mehrere tausend katarische Fans für das Gruppenspiel gegen Kanada auf Staatskosten nach Vancouver geflogen worden sein.

Ein eigens eingerichteter Fonds übernehme demnach Flüge, Hotelkosten und weitere Reiseausgaben – mit dem Ziel, der Nationalmannschaft im Stadion eine möglichst lautstarke Unterstützung zu sichern.

Nach Angaben des katarischen Fußballverbandes sei das Ziel, "eine lebendige Stadionatmosphäre zu schaffen, die den Spielern hilft, die bestmöglichen Ergebnisse auf der globalen Bühne zu erzielen."

Auch katarische Studenten in den USA und Kanada seien eingeladen worden.