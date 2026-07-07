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Mikel Merino
Rodri entschuldigt sich nach WM-Spiel bei Bernardo Silva
In der Nachspielzeit gerieten die Teamkollegen von Manchester City aneinander. Nun bittet Rodri um Verzeihung.
Spanien entscheidet ein denkwürdiges WM-Achtelfinale gegen Portugal erst spät in der Schlussphase für sich.
Für Gesprächsstoff sorgt eine Szene in der siebten Minute der Nachspielzeit. Bernardo Silva kommt aus kurzer Distanz zum Kopfball, setzt den Ball jedoch um wenige Zentimeter über die Latte und verpasst damit den möglichen Ausgleich.
Unmittelbar danach jubelt Rodri ausgelassen über die vergebene Chance. Das lässt Bernardo Silva nicht auf sich sitzen und stellt seinen mittlerweile ehemaligen Teamkollegen von Manchester City zur Rede.
Nach dem Spiel zeigt sich Rodri einsichtig: "Ich entschuldige mich bei Bernardo Silva, dass ich seinen Fehlschuss gefeiert habe. Es war meine Schuld."