Halbfinalist von 2022 veröffentlicht WM-Kader
Neben dem Außenbahnspieler der Pariser finden sich weitere Akteure aus Top-Ligen im Aufgebot von Teamchef Mohamed Ouahbi.
Marokkos Teamchef Mohamed Ouahbi hat seinen Kader für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bekannt gegeben.
PSG-Star Achraf Hakimi, der zuletzt Oberschenkelprobleme hatte, wurde rechtzeitig fit für die WM und führt die Auswahl an.
Aus den Top-Ligen sind Namen wie Noussair Mazraoui (ehemals Bayern, heute Manchester United), Brahim Diaz (Real Madrid), Ayyoub Bouaddi (Lille) oder Bilal El Khannouss (Stuttgart) bekannt.
Erste WM für Teamchef Ouahbi
Nicht im Aufgebot des WM-Halbfinalisten von 2022 steht Al-Ittihad-Stürmer Youssef En-Nesyri, mit drei Treffern Marokkos WM-Rekordtorschütze.
Die Marokkaner treffen im ersten WM-Gruppenspiel auf Brasilien, danach geht es gegen Schottland und Haiti.
Teamchef Ouahbi ist erst seit Anfang März im Amt, der 49-Jährige hält bislang bei zwei Siegen und einem Unentschieden. Es ist die erste WM für Ouahbi.
Marokkos WM-Aufgebot:
Tor: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir Kajoui (Renaissance de Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)
Verteidigung: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly SC), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk), Redouane Halhal (KV Mechelen), Nayef Aguerd (Olympique Marseille)
Mittelfeld: Neil El Aynaoui (Roma), Azzedine Ounahi (FC Girona), Ismaël Saibari (PSV Einhoven), Balil El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Racing Straßburg), Sofyan Amrabat (Betis), Ayyoub Bouaddi (OSC Lille)
Angriff: Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Abde Ezzalzouli (Betis), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Gessime Yassine (Racing Straßburg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Chemsdine Talbi (Sunderland)