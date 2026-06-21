Paraden-Monster! Curacao-Torhüter stellt neuen WM-Rekord auf

Inselstaat Curacao hat am Samstag (Ortszeit) seine womöglich größte Fußball-Stunde erlebt.

Das 0:0 gegen Ecuador markierte den ersten Punkt Curacaos bei einer Fußball-WM - Spielbericht >>>

Großer Held des Spiels war eindeutig Tormann Eloy Room. Der 37-jährige Schlussmann sicherte seiner Mannschaft mit unzähligen Paraden das hart erkämpfte Unentschieden.

Tatsächlich hat Room mit seiner Leistung eine neue WM-Bestmarke aufgestellt. Laut "Opta" wehrte der Curacao-Torhüter 15 Schüsse ab - was die meisten Paraden während eines WM-Spiels sind seit Beginn der Datenerfassung 1966 (Verlängerung nicht inkludiert).

Room: "Mit jeder weiteren Parade bin ich gewachsen"

"Die erste Parade hat mir Selbstvertrauen gegeben und mit jeder weiteren bin ich und sind meine Kollegen gewachsen. Einen Punkt auf diese Art zu erobern ist für uns einfach großartig", resümiert der überragende Room, der in der zweiten US-Liga, beim FC Miami, engagiert ist.

Es war eine Leistung, mit der nicht unbedingt zu rechnen war, nachdem sich Curacao am ersten Gruppenspieltag 1:7 von Deutschland abschießen ließ.

Gekämpft wie die Löwen

"Vielleicht ist Deutschland zu früh für uns gekommen, sie waren nicht in unserer Reichweite. Heute haben meine Spieler gekämpft wie Löwen und gezeigt, was sie leisten können gegen einen Gegner auf einem sehr hohen Level", analysiert Curacao-Teamchef Dick Advocaat.

Somit lebt auch noch die Chance, womöglich sogar die K.o.-Runde zu erreichen. Dafür wird es im letzten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (25. Juni, ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker) mit großer Wahrscheinlichkeit aber einen Sieg benötigen.

Ergebnisse/Tabelle der Gruppe E >>>

Die Paraden von Eloy Room im VIDEO: