Im Freudentaumel: Curacao-Held küsste niederländische Königin

Curacaos Fußball-Nationalteam erlebte am Samstag (Ortszeit) einen unvergesslichen Fußballabend.

Das 0:0 gegen Ecuador markierte für den WM-Neuling den ersten WM-Punkt überhaupt - Spielbericht >>>

Der große Held des Spiels war dabei eindeutig Tormann Eloy Room.

Der Curacao-Schlussmann stellte mit seinen Paraden einen WM-Rekord auf >>>

"Nein, du hast sie geküsst!"

Im Überschwang der Gefühle gab der 37-jährige Torhüter nach Spielende sogar der niederländischen Königin Maxima ein Küsschen.

"Maxima hat mich geküsst", sagte Room, um sofort von seinem Trainer Dick Advocaat korrigiert zu werden. "Nein, du hast sie geküsst", betonte der Niederländer lachend. "Hoffentlich ist meine Frau nicht hier", antwortete Room mit einem Grinsen.

Niederländisches Königspaar feierte in Kabine mit

Den ersten WM-Punkt ihrer Geschichte feierten die Karibik-Kicker erst überschwänglich mit ihren Fans im Stadion und danach ausgelassen mit dem niederländischen Königspaar in der Kabine.

König Willem-Alexander und Königin Maxima hatten am Samstag (Ortszeit) zunächst das 5:1 des Oranje-Teams gegen Schweden in Houston bejubelt und waren dann schnell nach Kansas City geflogen.

Als König der Niederlande ist Willem-Alexander zugleich Staatsoberhaupt aller Länder des Königreichs - und Curacao gehört dazu.

Advocaat gerührt

"Wir haben in der Kabine getanzt, es war einfach wunderbar", sagte Room und selbst Trainer-Veteran Advocaat, mit 78 Jahren ältester Coach der WM, zeigte sich gerührt.

"Zu sehen, wie sie in unsere Kabine gepasst haben, das war unglaublich. Sie haben gelächelt und getanzt. Ihnen war nichts zu viel. Es war einfach wunderbar, das zu sehen", sagte Advocaat.

Rooms Follower-Zahlen explodieren

Auch in Curacao war die Stimmung ausgelassen. In der Hauptstadt Willemstad tanzten die Menschen ausgelassen auf den Straßen.

Bei Instagram explodierte die Follower-Zahl des neuen Nationalhelden. Am Sonntagvormittag waren es bereits mehr als 800.000 Menschen, die Room bei Instagram folgten. Während des Spiels waren es noch knapp über 90.000 gewesen.

Room hat bereits Neuer- und Messi-Trikot in der Tasche

Room hatte sich vor elf Jahren entschieden, statt für die Niederlande für Curacao zu spielen. "Viele haben mich damals für verrückt erklärt, aber jetzt stehe ich hier", sagte der Tormann.

Schon nach dem 1:7 im ersten Spiel gegen Deutschland hatte sich ein Traum von Room erfüllt, als er sich das Trikot von Manuel Neuer sicherte.

In der Vergangenheit hatte er schon einmal das Shirt mit Lionel Messi getauscht. "Jetzt habe ich das Messi-Trikot und das Neuer-Trikot. Mehr kann ich nicht erreichen", sagte die neue Tormann-Ikone seines Landes.

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Rooms Paraden gegen Ecuador im VIDEO: