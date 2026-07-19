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Das sind die Weltmeister-Tipps von Herzog und Janko

In ihrem Podcast "HERZERL mit JANKO" ist das Duo in ihrer Prognose vor dem großen WM-Finale unterschiedlicher Meinung.

Das sind die Weltmeister-Tipps von Herzog und Janko Foto: © GEPA
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Spanien wird Weltmeister - oder doch Argentinien?

Andreas Herzog und Marc Janko sind in ihrem Podcast "HERZERL mit JANKO" unterschiedlicher Meinung, was den Ausgang des WM-Finales zwischen dem amtierenden Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien (21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) betrifft.

"Ich habe nach dem Halbfinal-Spiel der Spanier festgelegt, dass wir den zukünftigen Weltmeister gesehen haben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es noch jemanden geben wird, der dem etwas entgegensetzen kann", meint Janko.

Zehn Groupies mit ihrem Kindheitsidol

Doch dann kam Argentinien und das beeindruckende Comeback gegen England. "Das sind zehn Groupies mit ihrem absoluten Kindheitsidol", spricht der ehemalige ÖFB-Stürmer in höchsten Tönen von Lionel Messi und dessen Teamkollegen.

"Ich glaube, das setzt schon nochmal eine Energie frei. Das sind wirklich elf Freunde am Platz, die ihrem großen Idol diesen Meilenstein ermöglichen wollen. Mit dieser Emotionalität und herzerwärmenden Geschichte kann mann auch den Spaniern etwas entgegenhalten."

Deshalb lautet sein Tipp: "3:2 für Argentinien."

Herzog sieht "kleine Vorteile" bei Spanien

Herzog sieht dies anders. "Ich glaube, dass Spanien als Mannschaft richtig stark ist und es für Argentinien richtig schwer wird. Sie müssen den Spielfluss stoppen, vielleicht auch mit etwas Härte. Das ist die argentinische Herangehensweise."

Damit wäre die "Furia Roja" durchaus zu stoppen. "Das mögen sie nicht. Das ist die große Frage, wie sie darauf reagieren", meint der 103-fache Internationale. Die Leidenschaft und Leidensfähigkeit - gepaart mit Lionel Messi - könnte Argentinien wieder zum Titel tragen.

Aber: "Ich sehe kleine Vorteile bei Spanien." Deshalb tippt der Wiener auf einen 3:2-Sieg für Spanien.

Die gesamte Folge HERZERL mit JANKO zum Nachschauen:

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - Neymar (Brasilien)
#18 - David Villa (Spanien)

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