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Kunststück wiederholt! Mbappé sichert sich Goldenen Schuh

Der Franzose kann sich nach dem Titel 2022 auch dieses Jahr bei der WM durchsetzen. Er erzielt mit zehn Toren die meisten Treffer.

Kunststück wiederholt! Mbappé sichert sich Goldenen Schuh Foto: © IMAGO / PRESSE SPORTS
Textquelle: © LAOLA1
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Die WM ist entschieden, so auch die Vergabe des Goldenen Schuhs!

Kylian Mbappé krönt sich mit zehn Toren zum Torschützenkönig der WM 2026.

Der Franzose setzt sich dank Treffern gegen Senegal (2), Schweden (2), Paraguay (1), Marokko (1), Irak (2) und England (2) zum zweiten Mal nach 2022 durch.

Alle Torschützenkönige der WM-Geschichte>>>

Messi belegt Rang zwei

Das Duell um den Goldenen Schuh ist bis zuletzt spannend geblieben.

Nachdem Lionel Messi im Finale jedoch keinen Treffer mehr verbuchen kann, muss er sich mit acht Toren und Rang zwei zufriedengeben.

Der dritte Platz der Torschützenliste geht an den Engländer Jude Bellingham. Er erzielt sieben Tore bei der WM, ebenso wie der Norweger Erling Haaland.

Mbappé behält zudem den Rekord der meisten WM-Tore, den er Lionel Messi im Spiel um Rang drei abnahm. Der 27-Jährige erzielte in seiner bisherigen Laufbahn 22 Treffer, während der Argentinier bei 21 hält.

Die Torschützenliste:

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