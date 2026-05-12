NEWS
Neymar im vorläufigen WM-Kader
Der brasilianische Altstar wurde von Carlo Ancelotti in den WM-Großkader einberufen. Sein letztes Länderspiel liegt mehrere Jahre zurück.
Laut Medienberichten findet sich im vorläufigen WM-Kader des brasilianischen Fußballverbands auch der 34-jährige Altstar Neymar vom FC Santos.
Der verletzungsanfällige Offensivspieler hatte sich zuletzt mehrfach enttäuscht über seine Nicht-Nominierung für Länderspiele Brasiliens gezeigt.
Neymar absolvierte sein letztes Länderspiel im Oktober 2023 gegen Uruguay. Nationaltrainer Carlo Ancelotti will seinen endgültigen Kader am 18. Mai bekanntgeben.
Das ist auch der Plan von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.