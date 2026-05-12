Laut Medienberichten findet sich im vorläufigen WM-Kader des brasilianischen Fußballverbands auch der 34-jährige Altstar Neymar vom FC Santos.

Der verletzungsanfällige Offensivspieler hatte sich zuletzt mehrfach enttäuscht über seine Nicht-Nominierung für Länderspiele Brasiliens gezeigt.

Neymar absolvierte sein letztes Länderspiel im Oktober 2023 gegen Uruguay. Nationaltrainer Carlo Ancelotti will seinen endgültigen Kader am 18. Mai bekanntgeben.

Das ist auch der Plan von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

ÖFB will WM-Großkader nicht verraten >>>