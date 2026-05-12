Heimo Pfeifenberger hat bereits einen neuen Verein gefunden

Heimo Pfeifenberger übernimmt ab der kommenden Saison den SAK.

Damit wechselt der 59-Jährige innerhalb der Salzburger Liga zu dem ältesten Fußballverein des Bundeslandes, wie der Verein offiziell bekanntgibt.

Erst vergangene Woche gab der Trainer seinen Abschied aus Eugendorf bekannt (Hier nachlesen >>>).

Auch der oberösterreichische Landesligist SV Gmunden soll Interesse an Heimo Pfeifenberger gezeigt haben. Dieses Angebot soll Salzburgs Jahrhundertfußballer nach Informationen der "Salzburger Nachrichten" aber ausgeschlagen haben.

"Eine sehr runde Geschichte"

Bereits vor einem Jahr soll Pfeifenberger beim SAK ein Thema gewesen sein. Damals sei allerdings eine andere Rolle angedacht gewesen.

„Heimo wollte Trainer bleiben und ist nach Eugendorf gegangen. Jetzt war das Timing gut und es ist schnell gegangen. Wir bieten ein schönes Umfeld, Heimo bringt natürlich viel mit. Das ist eine sehr runde Geschichte“, erklärt Obmann Walter Larionows.

Die Laufzeit des Vertrages ist erstmal für ein Jahr terminiert.