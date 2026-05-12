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ÖFB will WM-Großkader nicht verraten

Am 11. Mai mussten alle WM-Teilnehmer ihren vorläufigen Großkader bei der FIFA einreichen.

ÖFB will WM-Großkader nicht verraten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Bis zum 11. Mai musste jede teilnehmende Nation an der Fußball-WM 2026 eine vorläufige Liste mit 35 bis 55 Spielern einreichen (darunter fünf Torhüter), die für den endgültigen Kader zur Auswahl stehen.

Darunter selbstverständlich auch das ÖFB-Team. Der ÖFB nannte 53 Spieler, gab die Namen aber auch auf APA-Nachfrage nicht bekannt.

Ralf Rangnicks Plan ist es, den endgültigen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft am 18. Mai zu verkünden.

Bis 1. Juni muss jeder Kader stehen

Andere Nationen traten mit ihrem Großkader bereits an die Öffentlichkeit. So auch Österreichs Gruppengegner und WM-Titelverteidiger Argentinien.

Das ist Argentiniens WM-Großkader >>>

Zwischen 25. Mai und 1. Juni muss jeder WM-Teilnehmer seinen endgültigen Kader bekanntgeben.

Los geht es mit dem Turnier am 11. Juni. Österreichs erstes Gruppenspiel gegen Jordanien findet am 17. Juni (6:00 Uhr, MEZ) statt.

Der Spielplan der WM 2026 >>>

Diese ÖFB-Teamspieler debütierten bisher unter Rangnick

Patrick Wimmer
Romano Schmid

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