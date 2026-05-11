Last-Minute-Sieg! Napoli muss sich Bologna beugen

Der SSC Napoli unterliegt Bologna FC am 36. Spieltag der Serie A mit 2:3. Die Hausherren lassen damit wichtige Punkte liegen.

Das erste Tor fällt bereits früh im Spiel. Bernardeschi gerät kaum unter Bedrängnis, er trifft nach Vorarbeit von Miranda ins lange Eck (9.).

Nur drei Minuten später haben die Gäste die Möglichkeit auf das zweite Tor. Miranda scheitert lediglich an der Latte. Für Napoli ist das der Weckruf. Die Hausherren kommen besser ins Spiel, die großen Chancen bleiben jedoch vorerst aus.

Orsolini verwertet Elfmeter

Nach rund einer halben Stunde verfehlt McTominays Kopfball das Tor nur knapp. Nahezu im Gegenzug gibt es jedoch Elfmeter für Bologna. Di Lorenzo foult Miranda, Orsolini kann daraufhin auf 2:0 erhöhen.

Kurz vor der Pause (45.+2) verkürzt Di Lorenzo präzise zum 1:2 für Napoli.

Napoli erwischt Blitzstart in Hälfte zwei

Das Heimteam kommt besser aus der Pause. Santos kann in der 48. Minute den Anschlusstreffer erzielen, damit ist das Spiel wieder völlig offen.

Bologna hat in der zweiten Hälfte noch Schwierigkeiten, gefährlich zu werden. Generell gestaltet sich die Partie gegen Ende hin ruhig - bis zur Nachspielzeit. Rowe setzt sich in der 90.+1 Minute durch und setzt mit seinem Tor den Schlusspunkt der Partie.

Enger Kampf um internationale Plätze

Bologna kann mit dem 3:2-Erfolg drei Punkte vom SSC Napoli entführen. In der Tabelle hat Inter Mailand bereits vergangene Woche den Meistertitel fixiert, Napoli braucht jedoch Punkte, um den Champions-League-Platz abzusichern.

Das Heimteam befindet sich derzeit auf Rang zwei, knapp gefolgt von Juventus Turin (2 Punkte Abstand) beziehungsweise AC Milan und AS Roma (3 Punkte). Bologna ist Achter.