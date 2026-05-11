Ex-Salzburger im vorläufigen Argentinien-WM-Kader - Star fehlt
Ein echter Star-Spieler schafft es nicht einmal in den vorläufigen Kader. Ein in drei Spielen gesperrter Offensivspieler ist aber an Bord.
Titelverteidiger Argentinien hat seinen vorläufigen WM-Kader nominiert. Der Weltmeister trifft in den Staaten in der Gruppe J auf Algerien, Österreich und Jordanien.
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Dabei fehlt durchaus überraschend ein großer Name im 55-köpfigen Aufgebot von Lionel Scaloni. Paulo Dybala (AS Roma) ist nicht an Bord.
Dafür steht mit Nicolas Capaldo (HSV) ein ehemaliger Spieler des FC Red Bull Salzburg im Aufgebot. Der 27-Jährige war davor noch nie nominiert.
Mit an Bord ist auch Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon, der Angreifer wurde nach einer vermutlichen rassistischen Aussage gegen Vinicius Junior für die ersten drei WM-Spiele gesperrt.
Superstar Lionel Messi ist erwartungsgemäß nominiert worden, auch Danso-Kollege Cristian Romero (Tottenham) ist trotz Verletzung vorerst gelistet.
Der vorläufige Kader der Argentinier:
Emiliano Martínez – Aston Villa
Gerónimo Rulli – Marseille
Juan Musso – Atlético Madrid
Walter Benítez – Crystal Palace
Facundo Cambeses – Racing Club
Santiago Beltrán – River Plate
Agustín Giay – Palmeiras
Gonzalo Montiel – River Plate
Nahuel Molina – Atlético Madrid
Nicolás Capaldo – Hamburger SV
Kevin Mac Allister – Union Saint-Gilloise
Lucas Martínez Quarta – River Plate
Marcos Senesi – Bournemouth
Lisandro Martínez – Manchester United
Nicolás Otamendi – Benfica
Germán Pezzella – River Plate
Leonardo Balerdi – Marseille
Cristian Romero – Tottenham Hotspur
Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
Zaid Romero – Getafe
Facundo Medina – Marseille
Marcos Acuña – River Plate
Nicolás Tagliafico – Lyon
Gabriel Rojas – Racing Club
Máximo Perrone – Como
Leandro Paredes – Boca Juniors
Guido Rodríguez – Valencia
Aníbal Moreno – River Plate
Milton Delgado – Boca Juniors
Alan Varela – Porto
Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
Rodrigo De Paul – Inter Miami
Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
Enzo Fernández – Chelsea
Alexis Mac Allister – Liverpool
Giovani Lo Celso – Real Betis
Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
Emiliano Buendía – Aston Villa
Valentín Barco – Strasbourg
Lionel Messi – Inter Miami
Nicolás Paz – Como
Franco Mastantuono – Real Madrid
Thiago Almada – Atlético Madrid
Tomás Aranda – Boca Juniors
Nicolás González – Atlético Madrid
Alejandro Garnacho – Chelsea
Giuliano Simeone – Atlético Madrid
Matías Soulé – AS Roma
Claudio Echeverri – Girona
Gianluca Prestianni – Benfica
Santiago Castro – Bologna
Lautaro Martínez – Inter Milan
José Manuel López – Palmeiras
Julián Álvarez – Atlético Madrid
Mateo Pellegrino – Parma