Ex-Salzburger im vorläufigen Argentinien-WM-Kader - Star fehlt

Titelverteidiger Argentinien hat seinen vorläufigen WM-Kader nominiert. Der Weltmeister trifft in den Staaten in der Gruppe J auf Algerien, Österreich und Jordanien.

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Dabei fehlt durchaus überraschend ein großer Name im 55-köpfigen Aufgebot von Lionel Scaloni. Paulo Dybala (AS Roma) ist nicht an Bord.

Dafür steht mit Nicolas Capaldo (HSV) ein ehemaliger Spieler des FC Red Bull Salzburg im Aufgebot. Der 27-Jährige war davor noch nie nominiert.

Mit an Bord ist auch Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon, der Angreifer wurde nach einer vermutlichen rassistischen Aussage gegen Vinicius Junior für die ersten drei WM-Spiele gesperrt.

Superstar Lionel Messi ist erwartungsgemäß nominiert worden, auch Danso-Kollege Cristian Romero (Tottenham) ist trotz Verletzung vorerst gelistet.

Der vorläufige Kader der Argentinier: