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Ex-Salzburger im vorläufigen Argentinien-WM-Kader - Star fehlt

Ein echter Star-Spieler schafft es nicht einmal in den vorläufigen Kader. Ein in drei Spielen gesperrter Offensivspieler ist aber an Bord.

Ex-Salzburger im vorläufigen Argentinien-WM-Kader - Star fehlt Foto: © GETTY
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Titelverteidiger Argentinien hat seinen vorläufigen WM-Kader nominiert. Der Weltmeister trifft in den Staaten in der Gruppe J auf Algerien, Österreich und Jordanien.

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Dabei fehlt durchaus überraschend ein großer Name im 55-köpfigen Aufgebot von Lionel Scaloni. Paulo Dybala (AS Roma) ist nicht an Bord.

Dafür steht mit Nicolas Capaldo (HSV) ein ehemaliger Spieler des FC Red Bull Salzburg im Aufgebot. Der 27-Jährige war davor noch nie nominiert.

Mit an Bord ist auch Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon, der Angreifer wurde nach einer vermutlichen rassistischen Aussage gegen Vinicius Junior für die ersten drei WM-Spiele gesperrt.

Superstar Lionel Messi ist erwartungsgemäß nominiert worden, auch Danso-Kollege Cristian Romero (Tottenham) ist trotz Verletzung vorerst gelistet.

Der vorläufige Kader der Argentinier:

  • Emiliano Martínez – Aston Villa

  • Gerónimo Rulli – Marseille

  • Juan Musso – Atlético Madrid

  • Walter Benítez – Crystal Palace

  • Facundo Cambeses – Racing Club

  • Santiago Beltrán – River Plate

  • Agustín Giay – Palmeiras

  • Gonzalo Montiel – River Plate

  • Nahuel Molina – Atlético Madrid

  • Nicolás Capaldo – Hamburger SV

  • Kevin Mac Allister – Union Saint-Gilloise

  • Lucas Martínez Quarta – River Plate

  • Marcos Senesi – Bournemouth

  • Lisandro Martínez – Manchester United

  • Nicolás Otamendi – Benfica

  • Germán Pezzella – River Plate

  • Leonardo Balerdi – Marseille

  • Cristian Romero – Tottenham Hotspur

  • Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

  • Zaid Romero – Getafe

  • Facundo Medina – Marseille

  • Marcos Acuña – River Plate

  • Nicolás Tagliafico – Lyon

  • Gabriel Rojas – Racing Club

  • Máximo Perrone – Como

  • Leandro Paredes – Boca Juniors

  • Guido Rodríguez – Valencia

  • Aníbal Moreno – River Plate

  • Milton Delgado – Boca Juniors

  • Alan Varela – Porto

  • Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

  • Rodrigo De Paul – Inter Miami

  • Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

  • Enzo Fernández – Chelsea

  • Alexis Mac Allister – Liverpool

  • Giovani Lo Celso – Real Betis

  • Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

  • Emiliano Buendía – Aston Villa

  • Valentín Barco – Strasbourg

  • Lionel Messi – Inter Miami

  • Nicolás Paz – Como

  • Franco Mastantuono – Real Madrid

  • Thiago Almada – Atlético Madrid

  • Tomás Aranda – Boca Juniors

  • Nicolás González – Atlético Madrid

  • Alejandro Garnacho – Chelsea

  • Giuliano Simeone – Atlético Madrid

  • Matías Soulé – AS Roma

  • Claudio Echeverri – Girona

  • Gianluca Prestianni – Benfica

  • Santiago Castro – Bologna

  • Lautaro Martínez – Inter Milan

  • José Manuel López – Palmeiras

  • Julián Álvarez – Atlético Madrid

  • Mateo Pellegrino – Parma

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