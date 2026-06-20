Neue Verletzungssorgen bei Brasilien

Brasilien hat mit einem 3:0-Sieg über Haiti den ersten Sieg bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada eingefahren - glänzen kann das Team von Carlo Ancelotti jedoch nicht.

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Matheus Cunha mit einem Doppelpack (23., 36.) und Vinicius Junior (45.+3) sorgen noch vor dem Pausenpfiff in Philadelphia für klare Verhältnisse. In Halbzeit zwei will dem Rekordweltmeister jedoch nicht mehr viel gelingen.

Gegen den Karibikstaat rücken Cunha und Rechtsverteidiger Danilo in die Startelf - besonders der Manchester-United-Angreifer drückt dem Spiel mit den beiden Treffern seinen Stempel auf.

Teamchef Ancelotti resümiert dennoch positiv: "Weniger Fehler, mehr Effizienz im Angriff und mehr Kontrolle in der Defensive. Meiner Meinung nach war es ein gutes Match." Für die kommenden Aufgaben bedarf es dennoch einer weiteren Steigerung.

Sorge um Raphinha

Mit dem Sieg übernimmt Brasilien die Tabellenführung vor den punktegleichen Marokkanern sowie Schottland mit drei Zählern.

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Sorgen bereitet dem brasilianischen Trainerstab jedoch vor allem die frühe Auswechslung von Superstar Raphinha. Der Barcelona-Offensivmann geht ohne Fremdeinwirkung zu Boden und muss noch vor der Pause ausgewechselt werden (40.).

Der 29-Jährige dürfte sich demnach am rechten hinteren Oberschenkel verletzt haben, eine Untersuchung soll nun für Klarheit sorgen. Im Augenblick "wissen wir nicht, was passiert ist", sagt Ancelotti nach dem Spiel.

Neymar vor langersehntem Comeback

Während Raphinha eine Pause droht, kehrt ein anderer Starspieler zurück: Brasilien-Rekordtorschütze Neymar könnte gegen Schottland sein langersehntes Comeback in der Selecao feiern.

"Am Montag wird er ins Mannschaftstraining zurückkehren, gegen Schottland wird er zur Verfügung stehen", kündigt der Italiener an.

Neymars letzter Einsatz für Brasilien liegt beinahe drei Jahre zurück: Im Oktober 2023 ist der mittlerweile 34-Jährige zuletzt für die Selecao am Platz gestanden.

Brasilien visiert Platz eins an

Am Donnerstag gegen Schottland (ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) reicht den Brasilianern bereits ein Remis zum Weiterkommen. Ancelotti will aber mehr: "Wenn wir den ersten Platz in der Gruppe erreichen, wäre das wichtig für den weiteren Turnierverlauf."

Der Ex-Real-Madrid-Coach warnt jedoch vor den "Bravehearts": "Schottland hat seine Eigenheiten. Sie können uns Probleme bereiten, sie haben Marokko Probleme bereitet. Deshalb müssen wir ruhig und gelassen bleiben und weiter an unserer Verbesserung arbeiten."

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