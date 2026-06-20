Neue Regel! Paraguay-Star verdeckt Mund und sieht dafür Rot

Miguel Almiron ha sido EXPULSADO por cubrirse la boca en una situación de confrontación.— Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) June 20, 2026
El paraguayo es el primer expulsado en la historia por la denominada “regla Vinicius”.
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