Neue Regel! Paraguay-Star verdeckt Mund und sieht dafür Rot

Im WM-Spiel zwischen der Türkei und Paraguay kommt erstmals die neu eingeführte Regel zum Einsatz, wonach Spieler ausgeschlossen werden können, wenn sie sich während einer Rudelbildung den eigenen Mund verdecken.

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In diesem Fall geschehen bei Miguel Almiron. Beim Stand von 1:0 für Paraguay kommt in der 45. Minute zu einem Durcheinander, nachdem Paraguays Isidro Pitta zu Boden geht.

Nachdem sich die Szene etwas beruhigt, schaltet sich plötzlich der VAR ein. Kurz darauf wird Almiron des Feldes verwiesen, nachdem die TV-Bilder klar auflösen, dass sich der Paraguay-Star im Gespräch mit Ex-Rapidler Mert Müldür die Hand vor den Mund hält.

Worte unklar, Regelwerk eindeutig

Was der ehemalige Newcastle-Spieler gesagt hat, ist nicht klar. Laut neuem FIFA-Regelwerk ist bei einer solchen Aktion aber ganz klar die Rote Karte zu zeigen.

Die Regel besagt: Wenn ein Spieler bei der WM seinen Mund verdeckt, egal ob mit seiner Hand oder seinem Trikot, kann er dafür mit der Roten Karte bestraft werden. Das soll vor allem in Rudelbildungen und Streitsituationen gelten.

Damit soll verhindert werden, dass sich im Nachhinein nicht klar bestimmen lässt, ob ein Spieler einen anderen Spieler möglicherweise diskriminiert hat.