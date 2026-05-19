Mit Ex-Salzburger: Das ist der WM-Kader der Schweiz

Mit der Schweiz hat der nächste WM-Teilnehmer seinen 26-Mann-Kader für die anstehende Weltmeisterschaft präsentiert!

Die Eidgenossen, mit Teamchef Murat Yakin, sind bei der WM in Gruppe B und treffen dort auf Gastgeber Kanada, Bosnien und Herzegowina sowie Katar.

Im Kader der Schweiz befinden sich insgesamt acht Spieler aus der deutschen Bundesliga. Angeführt wird das Team von Kapitän und Mittelfeldstratege Granit Xhaka. Mit Noah Okafor findet sich auch ein ehemaliger Salzburger im Kader.

Das ist der Schweizer WM-Kader:

Tor: Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Marvin Keller.

Verteidigung: Manuel Akanji, Nico Elvedi, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer, Luca Jaquez, Aurèle Amenda, Eray Cömert.

Mittelfeld/Sturm: Ardon Jashari, Denis Zakaria, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow, Michel Aebischer, Remo Freuler, Cedric Itten, Christian Fassnacht, Fabian Rieder, Noah Okafor, Ruben Vargas, Dan Ndoye, Breel Embolo, Zeki Amdouni.