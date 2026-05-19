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Rekord-Teilnahme! CR7 steht auch 2026 in Portugals WM-Kader

Kein Spieler war so oft bei einer Weltmeisterschaft wie Cristiano Ronaldo. Lionel Messi wird sich wohl noch zu ihm gesellen.

Rekord-Teilnahme! CR7 steht auch 2026 in Portugals WM-Kader Foto: © IMAGO / Inpho Photography
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Die sechste Fußball-WM-Teilnahme von Superstar Cristiano Ronaldo ist seit Dienstag fix: Der 41-jährige Portugiese wurde wie erwartet von Trainer Roberto Martinez in das vorerst 27-köpfige Aufgebot des Europameisters von 2016 berufen.

Neben Ronaldo nominierte Martinez mit dessen Al-Nassr-Kollegen Joao Felix und Ruben Neves (Al Hilal) zwei weitere Profis, die bei Clubs in Saudi-Arabien spielen. Von Paris St. Germain sind Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha und Goncalo Ramos dabei.

Offensiv sollen Bruno Fernandes von Manchester United und Bernardo Silva von Stadtrivale City den Takt angeben.

Portugal geht klar favorisiert in die Gruppe K, in der mit Kolumbien am 28. Juni der stärkste Gegner wartet. Zudem treffen die Iberer auf Usbekistan (23. Juni) und zum Auftakt am 17. Juni auf die Demokratische Republik Kongo.

Messi wohl auch mit Rekordteilnahme

Wie Ronaldo wird wohl auch Lionel Messi bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada zum sechsten Mal WM-Luft schnuppern. Das hat noch kein Spieler zuvor geschafft.

Die Argentinier treffen am 22. Juni (19.00 Uhr MESZ) in Dallas im zweiten Gruppenspiel auf Österreich.

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