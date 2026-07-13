-
Highlights: Argentinien dreht gegen die Schweiz erst spät aufFIFA WM 2026
-
Highlights: Bellingham-Doppelpack bringt England ins HalbfinaleFIFA WM 2026
-
Highlights: Spanien profitiert von Tormann-PatzerFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe und Dembele zaubern erneut für FrankreichFIFA WM 2026
-
Unser WM-Finale steht fest!Ansakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Peter StrublStammtisch
-
Highlights: Letztes Achtelfinale entscheidet sich im ElfernFIFA WM 2026
-
Highlights: Unglaubliches Argentinien-Comeback in 13 MinutenFIFA WM 2026
-
Highlights: Mega-Patzer von USA-Goalie gegen BelgienFIFA WM 2026
-
Highlights: Merino verhindert die Verlängerung doch nochFIFA WM 2026
Nach WM-Debakel: Übernimmt Ex-Stürmer Forlán Nationalteam?
Wie mehrere Medien berichten, könnte der 47-Jährige künftig an der Seitenlinie seines Heimatlandes stehen.
Nach der enttäuschenden WM für den zweifachen Weltmeister Uruguay ist die Nation auf der Suche nach einem neuen Trainer offenbar fündig geworden.
Wie mehrere Medien berichten, könnte Diego Forlán das Amt in seinem Heimatland übernehmen. Vorerst soll der ehemalige Profi von Atletico Madrid und Manchester United bis März 2027 an der Seitenlinie stehen.
Auch das U-20-Team wird er trainieren. Anschließend soll entschieden werden, ob der Ex-Stürmer auch über diese Zeit hinaus Trainer bleiben wird.
Forlán führte Uruguay bei WM 2010 ins Halbfinale
Der 47-Jährige schaffte mit Uruguay bei der WM 2010 den Einzug ins Halbfinale. Insgesamt lief er 112 Mal für die Nationalmannschaft auf und erzielte dabei 36 Tore.
Er übernimmt die Position von Marcelo Bielsa, der das Amt, nachdem das Team bei der WM in der Gruppenphase ohne Sieg ausschied, abgibt.