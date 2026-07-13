Nach WM-Debakel: Übernimmt Ex-Stürmer Forlán Nationalteam?

Nach der enttäuschenden WM für den zweifachen Weltmeister Uruguay ist die Nation auf der Suche nach einem neuen Trainer offenbar fündig geworden.



Wie mehrere Medien berichten, könnte Diego Forlán das Amt in seinem Heimatland übernehmen. Vorerst soll der ehemalige Profi von Atletico Madrid und Manchester United bis März 2027 an der Seitenlinie stehen.

Auch das U-20-Team wird er trainieren. Anschließend soll entschieden werden, ob der Ex-Stürmer auch über diese Zeit hinaus Trainer bleiben wird.

Forlán führte Uruguay bei WM 2010 ins Halbfinale

Der 47-Jährige schaffte mit Uruguay bei der WM 2010 den Einzug ins Halbfinale. Insgesamt lief er 112 Mal für die Nationalmannschaft auf und erzielte dabei 36 Tore.

Er übernimmt die Position von Marcelo Bielsa, der das Amt, nachdem das Team bei der WM in der Gruppenphase ohne Sieg ausschied, abgibt.